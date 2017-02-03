YAŞASIN! BOB DYLAN YENİ ALBÜM ÇIKARIYOR!





Nobel ödüllü müzisyen ve şair Bob Dylan’ın yeni albümü 31 Mart’ta çıkıyor.

“Amerikan müzik geleneğinde yeni şiirsel anlatımlar yaratması” gerekçesiyle Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Bob Dylan, yeni bir albümle dinleyicilerinin karşısında. ‘Triplicate’ adındaki üç CD’lik albümde 30 şarkı yer alıyor.

‘Til The Sun Goes Down,’ ‘Devil Dolls’ ve ‘Comin’ Home Late’ adlı CD’lerde Dylan’ın, kendi besteleri yerine cazın efsane ismi Frank Sinatra ile birlikte Amerikan müzik tarihinin önde gelen müzisyenlerinden Charles Strouse, Lee Adams, Harold Arlen, Ted Koehler, Harold Hupfield, Cy Coleman ve Carolyn Leigh gibi isimlerin şarkılarını yorumlaması dikkat çekiyor.

