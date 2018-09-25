YALNIZLIK HİSSİNDEN KURTULMANIN YOLLARI





Yalnızlık hissinden nasıl kurtulman gerektiğini öğrenmek için okumaya devam et…

“Yalnızlık paylaşılmaz” demeden önce söyleyeceklerimize kulak ver: New Scientist’de Temmuz 2017’de yayımlanan bir araştırmaya göre insanların yüzde 31’i haftada en az bir kere kendini yalnız hissediyor. Yalnızlığın fiziksel etkileri ise sigara içmek ya da obezite kadar zararlı: Enflamasyonun artmasıyla birlikte bağışıklık sistemi zayıflıyor, uyku düzensizlikleri baş gösteriyor ve erken ölüm riski artıyor. Ayrıca beyin, bu duygu durumunu ileride de devam ettirecek şekilde etkilenebiliyor. Yalnızlık hissi sosyal izolasyondan kaynaklanmıyor. İnsanlar etrafında birçok kişi olmasına rağmen, bulunduğu ortamda kendini bir fanusun içindeymiş gibi hissedebiliyor. Yani burada sosyal ilişkilerin niceliği değil, niteliği önemli. Araştırmaya göre, denge noktasını bulmak için beş yakın arkadaşınla zamanının yüzde 40’ını geçirmelisin. Bilim insanları, yalnızlık döngüsünü kırmak için kişilerin bir yaşam amacı bulmasını ve dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmeyi hedeflemesini öneriyor. Japon öğretisi Ikigai hakkında bilgi edinmek, bu konuda sana yardımcı olabilir.

