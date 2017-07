YALNIZCA BEDENİNE DEĞİL RUHUNA DA İYİ GELİYORLAR!

‘FLEX YOUR BODY, STRENGTH YOUR MIND’ sloganıyla Erenköy Bağdat Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan ‘The Studio Flex’ keşfeden ve özgür hissetmek isteyen insanları yepyeni bir anlayış ile buluşturuyor. The Studio Flex, Türkiye’nin ilk Franchise studio salonu olarak açıldı. Üstelik, üyeler sabit ücret ödemeden, kullandığı kadar ödeme yapıyor.

Sağlıklı birey olabilmenin yolunun hareket etmekten geçtiğine inanıyorlar.

Değişim bireyden başlar. Sonra da çevresini değiştirir.

Spor demek, sağlıklı bir kafa ve vücut demektir.

Spor yapmak, özgürlüktür. Kendini keşfetmektir. Şifa bulmaktır. Esnekliktir.

Bir heves değil, bir hayat tarzıdır.

The Studio Flex, bu amaçlara hizmet eder.

The Studio Flex, sporu yaşam tarzı haline getirmiş, kadın ve erkek kullanıcıların, istediği dersten dilediği zaman yararlanmasını sağlayan bir stüdyo konsepti olarak İstanbul Erenköy’de, Bağdat Caddesi üzerinde açıldı.

The Studio Flex’te, sabit üyelik ücreti yok, kullandıkça ödersin. Kişiye özel. Kendi hedefine göre çalışırsın. The Studio Flex, keşfetmektir. Kendini aşmaktır. Özgürlüktür. İyi hissetmektir. Esnekliktir. The Studio Flex, sensin.

The Studio Flex’te, ağırlıklı olarak Personal Trainer, yani kişiye özel dersler, pilates reformer, grup dersleri olarak pilates mat, yoga, zumba ve core çalıştıran crunch, body workout gibi dersler de bulunmaktadır. Online rezervasyon sistemi üzerinden üye, kayıt ve rezervasyon yapar. The Studio Flex, 11 yıllık deneyimi ile bir b-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi markasıdır.

The Studio Flex HAKKINDA

b-fit, yeni projesi olarak yıllardır üzerinde çalışıp geliştirdiği premium projeyi sonunda hayata geçirdi. Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Erenköy Cadde, The Studio Flex’in ilk şubesidir. b-fit’ten farklı olarak kadın ve erkeğe hizmet eder. Stüdyo derslerini kapsar. Sabit üyelik ücreti yerine, kontör sistemi ile üyelikte esneklik sağlar, üye kullandığı kadar ücret öder.

b-fit HAKKINDA

b-fit, 2006 yılında, her yaş ve gelir grubundan kadına spor yapma alışkanlığı kazandırarak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla kuruldu. Kadınların, spor yapmasına engel olduğunu düşündüğü mazeretlerin, bir mazeret olmadığını görmesini sağlayan b-fit; Türkiye’nin ilk ve en yaygın kadınlara özel spor ve yaşam merkezi markası ve bugün tüm Türkiye’de 50 ilde 200 merkezi ile 495.000 kadına hizmet veriyor.