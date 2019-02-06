Yağmur seni yıldıramaz! Hava koşulları ne olursa olsun antrenmanının olumsuz etkilenmemesi için uzmanlarımızın tüyolarına kulak ver:

Merinos yününü dene

Listenin demirbaşı merinos yünü: Doğal yalıtım görevi görür ve dokusu ıslaklığın yüzde 30’unu emebilir. Merinos yününden yapılmış bir atlet veya tişört, uzun içlik ve çorap seç.

Dar seçimler yap

Koşu Eğitmeni Trisha Steidl, orta katlarda kullandığın kumaşların sık dokunmuş olmalarına dikkat etmeni öneriyor. “Kumaşı ışığa tuttuğunda diğer tarafını görebiliyorsan, o parça kış için fazla ince demektir” diyor Sunderland. İçine soğuk hava girebilecek bol eşofman veya pantolon yerine yün bazlı taytları ve belden daraltılabilen ceketleri tercih et. Çok üşüdüğünde ise eldivenlerini kıyafet kollarının; taytını da çoraplarının içine sokmayı dene.

Gör ve görünür ol

Görüş netliği düşük olduğunda, yolunu aydınlatmak için kafa lambası kullan. Baş, omuz, dirsek ve ayak bilekleri gibi hareketli bölgelerinde ise fosforlu veya ışığı yansıtıcı özellikte giysilerden faydalanabilirsin. Sunderland, kıyafetlerinin fotoğraflarını flaşla çekmeni öneriyor: Fotoğrafta hepsi parlak çıkıyorsa, yeteri kadar görünüyorsun demektir.

Sırtını serbest bırak

Vücudunu tamamen kaplayan giysiler giyip sırtını aşırı terletmek yerine, önden rüzgâr geçirmeyen, sırttan ve koltuk altlarından da hava alan parçalar seç. Bunlar teri içeride hapsetmeyeceği için daha kuru, dolayısıyla daha sıcak kalacaksın.

Merkeze odaklan

Soğuklarda en önemlisi, tüm organların korunduğu yer olan merkez bölgeni sıcak tutmak. Yelekler ve yüksek belli taytlar, şişkinlik yaratmadan ekstra koruma sağlayacaktır.

Akıllı ürünler kullan

Bir bandanayı ya da boyunluğu; atkı, bere veya kulaklık olarak değerlendirmeyi dene. Çok soğukta eldivensiz koşmayı aklından bile geçirme. Telefonunu kullanabilmek için parmak kısımları açılabilen ya da dokunmatik ekrana uyumlu eldivenleri tercih et.