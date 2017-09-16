YAĞLI YEMEKTEN KORKMA, SANA GENÇLİK VERECEK!

Anti ageing kremler üzerine çok fazla harcama mı yapıyorsun? Biraz kendini tutmayı denesene. Aslında cevabın buzdolabında saklı. Avustralyalı Beslenme Uzmanı ve ‘Bring Back The Fat’ kitabının yazarı Christine Cronau, diyetinde yağı arttırmanın cilde iyi geldiğini söylüyor.

Uzun ömürlü güzelliğin ve heyecanın en büyük sırrı yağlı yemekten geçiyor. Yağlı yemek dediğimize bakıp da ağır yiyeceklerden bahsetmiyoruz. Bilim basit; hücre zarımızın çoğu yağdan oluşuyor. Eğer doğru doğal yağlardan beslenmezsek, hücre zarını güçlü tutmayı başaramayız. Genç görünümümüzü yitirir ve hücremizin nemini azaltırız. Bu da yaşlanmayı kolaylaştıran bir etken.



Yağlı yemezsek eğer sadece cildimiz değil, genel sağlığımız da bundan etkilenir. Yani yağsız süt yerine, yağ oranı daha yüksek süt içmek, sağlık için çok daha yerinde bir karar. Örneğin tereyağ, hindistan cevizi yağı, yeşillikle beslenen hayvanlardan üretilen hayvansal yağlar, sağlığımız için almamız gereken başlıca besinlerden.

“Düşük yağlı yoğurt veya latte, yumurtanın beyazı” gibi trendy besinlerin, aslında bizi yaşlandırdığını ve daha da şişmanlattığını biz söylemiyoruz, bilim söylüyor. Ayrıca yine bilime dayanarak yağ oranı düşük besinlerdeki şekerin, obeziteye ve yaşlılığa davetiye çıkardığı da bir başka gerçek.

Diyetini yaparken yağsız ürünlere elin uzanmasın. Yağlı beslenmeyi doğru uygularsan kilo değil, güzellik alırsın.