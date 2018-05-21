YAĞ YAKIMINDAN BAHSEDELİM Mİ?





Yağ yakımının yolu genlerinden geçiyor.

Bilimsel bir takım bulgular sayesinde beynine yeni bir düşünce sistemi döşeyebilir, biyolojinin kontrolünü ele alabilir ve günün her saati otomatik olarak yağ yakabilirsin.

Hızlı Sonuç Al

Yeme isteği beyinde başlar, karında değil. Bu, beyindeki gri maddede bulunan ve görsel canlandırmadan sorumlu kısmın aktive olmasıyla ilgili bir durum. Frontiers in Psychiatry dergisi, bir dahaki sefere canınız bir şeyler çektiğinde, aklınıza canlı, ilginç veya duyguları harekete geçiren bir fotoğraf getirerek beyin ayarlarınızla oynamanızı öneriyor. Canlandıramıyor musunuz? Öğle yemeğinden sonra @natgeoadvanture hesabında gezinmek sizi daha iyi bir mental noktaya taşır.

Turunçgil Esansı Kullan

Kolay bulamayacağınız bilimsel bir bulguyu paylaşalım: Greyfurt kokusunun vücuttaki yağ dokularına giden sinir yollarını harekete geçirdiği bulundu. Osaka Üniversitesi’ne göre bu, greyfurtun daha çok kalori yaktırabileceği anlamına geliyor. Greyfurt çantada taşımaya müsait bir atıştırmalık değil ama neyse ki greyfurt kokulu bir kolonya da aynı etkiyi gösterebiliyor.

Gerçek Tadını Al

Eğer tatlı düşkünlüğün planlarını alt üst ediyorsa, öğleden sonra canlanmak içtiğiniz kahveyi yeniden düşünmen gerekebilir. Burada tek suçlu sindirim sistemin değil. Cornell Üniversitesi, 200 mg kafeinin -bir double espresso’ya denk- dildeki tat alma cisimciklerinin fonksiyonunu azaltarak tatlı yiyecekleri daha az tatmin edici hâle getirdiğini buldu. Eğer kafeinsiz kahveyi bir seçenek olarak görüyorsan, siyah çayı en iyi alternatif olarak önerebiliriz.

Aydınlığa Adım At

Uzaktan çok azimli bir imaj çizdiğinin farkındayız ama sabah gün ağarmadan evden çıkıp spor salonuna kapanmak bedenini doğal ışıktan mahrum bırakıyor. Bu aynı zamanda yağ yakma planlarını da baltalayabilir.

North Western Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, sabahları güneş ışığı almanın sirkadyen ritmi sıfırladığını ve metabolizmayla ilişkili hormonlar üzerinde pozitif bir etki yarattığını söylüyor. İşten önce gün ışığında 20 dk geçirmeye çalış ve ağırlık kaldırmayı akşam karanlığına bırak.

Soğuğa Dayan

Soğuk ve acı gerçeklere hazır mısın? Araştırmacılar, yağları depolayan “beyaz” yağ hücrelerimiz ile kalori yakımını destekleyen “bej” renkli yağ hücreleri seviyesini kontrol eden bir yönetici gen olduğunu buldu. Kışın üşüyerek üretimini desteklediğin bu koyu renkli yağ hücrelerinin seviyesini yüksek tutmak için havalar ısınırken sıcak duştan soğuk duşa geçiş yap.

Stres Genini Alt Et

Sabah zorlu bir toplantının ardından önünden geçtiğin büfede gözüne çarpan abur cubura yönelmenin bilimsel bir dayanağı var. Stres genlerimiz, stres altındayken bizi yağlı yiyeceklere yönlendiriyor. Ama bunun üstesinden gelebilirsin: Appetite dergisine göre, telefonunuzda kısa bir süre oyun oynamak sadece anksiyeteyi azaltmakla kalmıyor, yeme isteğini de bastırıyor. İradenin devreye girmesi için üç dakika yeterli.

Yeşil Enerji

Matcha ile yağ hücrelerini yeşile boya. McMaster Üniversitesi, yeşil çay tozunun “maraton enzimi” olarak geçen AMPK adlı enzimin üretimini desteklediğini, bunun da daha uzun ve daha sert antrenman yapmana

ve keyfini çıkarmana yardım ettiğini buldu. Ayrıca içeriğindeki C vitamini vücudun besinleri daha iyi absorbe etmesini sağlıyor. Bir çay kaşığı yeşil çay tozunu taze orman meyveleriyle karıştırıp blender’a at.

Fitness Seviyeni Yükselt

Antrenman programınızdan bir noktada sıkılıyor musun? Bunun için ebeveyninizi suçlayabilirsiniz. Amsterdam’daki Vrije Üniversitesi, egzersizden ne kadar keyif aldığımızın da genetik olabileceğini söylüyor. Egzersiz yapmanın eziyetli olması gerekmiyor. Araştırmalar, sosyal entegrasyonun ve yeniliğin, bir antrenman planına sadık kalmak için hayati olduğunu gösteriyor. Her hafta aynı yerde aynı insanlarla aynı egzersizleri yapmayın, çevreyi ve içeriği değiştirmeye çalışın.

Bitter Çikolata Mucizesi

Bir gece dolapta bekleterek hazırladığın yulaf lapası veya chia tohumuna taze meyveler eklemek yerine bir parça bitter çikolata rendele. Nutrition dergisine göre, çikolataki polifenoller yağ depolanmasıyla ilişkili genleri baskılıyor ve metabolizmanın ayarlarını yeniliyor. Daha da güzeli, 600 kalorilik kakao içeren bir kahvaltı, günün devamında öğünleri aşırıya kaçırma ihtimalini önlemeye yardım ediyor.

Light Alarmı

Yeme isteğini bastırmak için düşük kalorili gazlı içecekleri tercih etmek tahmininden daha tatsız sonuçlar verir. George Washington Üniversitesi araştırmacıları, özellikle “light” içeceklerde bulunan sukraloz adlı kimyasal tatlandırıcının yağ hücresi üretimini kontrol altına alarak kilo aldırma riski yarattığını buldu. Bunun yerine sade kahve için ya da daha trend olan hindiba kahvesini deneyin.

İyi Dinlenmeye Bak

Uykusuz veya çok uykuyla geçen bir gecenin ardından yeme isteğini bir türlü kontrol edememenin bilimsel bir arka planı var. Sleep dergisinde yer alan bir çalışma, beş saatin altında uykuyla yetinmeye çalışmanın, kanda bulunan ve iradeyi baskılayıp düşürdüğü bilinen endokannabinoidlerin miktarını artırdığını buldu. Eğer uykusuzluk sana aç hissettiriyorsa, ofis merdivenlerini inip çık. Bunu sadece 10 dk yapmak bile beyinde kafein almışsın gibi bir etki yaratır.

Yağları Çiğne

Eğer kalori yakımında dramatik bir artış yaratmak istiyorsan, çalıştırmanız gereken kasların çenenizdekilerdir. Ağzınızdaki lokmayla ne kadar uzun süre meşgul olursan, Clinical Nutrition’a göre “beslenmeden kaynaklı termojenez” denilen kalori yakım potansiyelin de o kadar yükseliyor. Her bir lokmayı 15 yerine 40 defa çiğnemeye çalış. Diğer lokmalarda sabırsızlığınıza yenilip sayıyı azaltsan da işe yarayacaktır.



