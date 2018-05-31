YAĞ KAYBI İÇİN EN İYİ MAKROLAR

Kilo vermek ve kaslarını şekillendirmek istiyorsan, muhtemelen makroları saymaya veya düşünmeye başladın. Bugünlerde kafanı oranlara taktıysan, yağ kaybı için en iyi makroları bulduğunu iddia eden bu araştırmacıyı dinlemeyle ilgileneceksin.

Hala ne demek istediğimizi anlamadın mı? Basitçe söylemek gerekirse, kilo kaybı için en iyi makrolar, yağ kaybı hedeflerine daha hızlı ulaşmana yardımcı olmak için protein, karbonhidrat ve yağların doğru porsiyonları anlamına geliyor.

YAĞ YAKIMI İÇİN EN İYİ MAKROLAR

35% protein

50% karbonhidrat

15% yağ

McMaster Üniversitesi araştırmasına göre, dört haftalık bir egzersiz programı ile birleştiğinde, bu orana uyan denekler,% 15 protein, % 50 karbonhidrat ve % 35 yağ tüketenlerle karşılaştırıldığında, 5 kg yağ kaybettiler ve 1 kilo kas kazandılar.

İkinci gruptakiler sadece 3,5 kg yağ kaybettiler ve kas kazanamadılar.

Okulda matematikle mücadele ettiysen, hesap makineni almak isteyebilirsin, çünkü – sağlık ve fitness dünyasındaki her şeyde olduğu gibi – belirli sayılar kişiseldir. Aktivite seviyeni ve bazal metabolizma hızını belirlediğinde, alman gereken kalori miktarını ve hangi kaynaklardan olacağını bulabilirsin.

YAĞ KAYBI MAKRO ORANINI KULLANARAK UYGUN TABAK

110 g kızarmış hindi

55 g esmer pirinçten pilav

15 g yağla kızartılmış 150 g karnabahar

Bu tavsiyeler beslenme terapisti Daniel O’Shaughnessy’den geliyor, ama dediğimiz gibi, vücudunun doyması ve kilo kaybı için en iyi makroları nasıl yiyebileceğini hesaplaman gerekiyor.