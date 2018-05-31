YAĞ KAYBI İÇİN EN İYİ MAKROLAR

Daha yağsız bir vücuda kavuşmak için ideal makro oranlarını hesapladık.
Kilo vermek ve kaslarını şekillendirmek istiyorsan, muhtemelen makroları saymaya veya düşünmeye başladın. Bugünlerde kafanı oranlara taktıysan, yağ kaybı için en iyi makroları bulduğunu iddia eden bu araştırmacıyı dinlemeyle ilgileneceksin.
Hala ne demek istediğimizi anlamadın mı? Basitçe söylemek gerekirse, kilo kaybı için en iyi makrolar, yağ kaybı hedeflerine daha hızlı ulaşmana yardımcı olmak için protein, karbonhidrat ve yağların doğru porsiyonları anlamına geliyor.
YAĞ YAKIMI İÇİN EN İYİ MAKROLAR
35% protein
50% karbonhidrat
15% yağ
McMaster Üniversitesi araştırmasına göre, dört haftalık bir egzersiz programı ile birleştiğinde, bu orana uyan denekler,% 15 protein, % 50 karbonhidrat ve % 35 yağ tüketenlerle karşılaştırıldığında, 5 kg yağ kaybettiler ve 1 kilo kas kazandılar.
YAĞ KAYBI MAKRO ORANINI KULLANARAK UYGUN TABAK
110 g kızarmış hindi
55 g esmer pirinçten pilav
15 g yağla kızartılmış 150 g karnabahar
Bu tavsiyeler beslenme terapisti Daniel O’Shaughnessy’den geliyor, ama dediğimiz gibi, vücudunun doyması ve kilo kaybı için en iyi makroları nasıl yiyebileceğini hesaplaman gerekiyor.