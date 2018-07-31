WOOLMARK PERFORMANS YARIŞMASI, AÇILIŞ ÖDÜLÜ İÇİN 10 FİNALİSTİ İLAN ETTİ





Woolmark Performans Yarışmasının ilk açılış sürümü için 10 finalist ilân edildi. Gelecek sürüm genişletilerek global bir yarışmaya dönüştürülecektir.

The Woolmark Company ve lider spor markası adidas, Woolmark Performans Yarışması açılışı için 10 finalisti ilân ettiler. Woolmark Performans Yarışması, ürün inovasyonunun sınırlarını genişletmeyi ve alanını büyütmeyi hedefleyen ve olası kazananların kariyerini harekete geçirecek şekilde üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir yıllık yarışmadır. Birinci yılında bu yarışmaya Avrupa ve Kuzey Amerika’da 58 üniversiteden 510 öğrenci kaydolmuştur.

Bu yılın Woolmark Performans Yarışmasının 10 finalisti şunlardır:

Jeni Allison – Heriot Watt Üniversitesi – İngiltere

Youngmi Kim – Institut Français de la Mode – Fransa

Lihong Lao – Cornell Üniversitesi, Elyaf Bilim & Giysi Tasarımı Bölümü – A.B.D.

Marlies Reuker – Amsterdam Moda Enstitüsü, HvA – Hollanda

Martin Stricker – ECAL (Ecole Cantonale d’Art de Lausanne) – İsviçre

Alicia Ferreira de Sousa – L’École de la Maille de Paris – Fransa

Christel Thue Høgsted – Oregon Üniversitesi – A.B.D.

Olivia Echols – Oregon Üniversitesi – A.B.D.

Inga Grether – Albstadt-Sigmaringen Üniversitesi – Almanya

Phoebe Edwards – Nottingham Trent Üniversitesi – İngiltere

Bu heyecan verici yarışma, üniversite öğrencilerine, Avustralya Merinos yününün doğal performans faydalarını ve bilimi uygulayarak spor ve performans pazarında yeni inovatif ve yaratıcı ürün uygulamaları geliştirmeleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Ocak 2018’de ISPO, Münih’de başlatılmış bulunan Woolmark Performans Yarışması, bundan böyle, 2018/19 dönemi için genişletilerek global bir yarışmaya dönüştürülecek ve dünyanın her yerinden genç yaratıcı beyinleri keşfetme ve daha da geliştirme ve besleme olanaklarını yaratacaktır.

“adidas x Woolmark Performans Yarışması girişimini planlamaya başladığımız zaman, bunun küçük bir proje olacağını düşünmüştüm”, diyor adidas Kıdemli Tasarım Direktörü Tillmann Studrucker. “Fakat o tarihten bu yana hem kapsama alanı hem de katılımcı sayısı bakımından benim beklentilerimin çok ötesine geçti. Bu yarışmaya bu kadar yüksek bir ilgi gösterilmiş olduğunu görmek beni son derece heyecanlandırıyor. Tüm katılımcılara bu proje için gösterdikleri çabalar ve ayırdıkları zaman nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Tüm bu yaratıcı ve inovatif fikirleri aldıktan sonra, hem adidas’a hem de The Woolmark Company’ye en uygun ilk 10 fikri seçmek ve bu konuda kararlar vermek o kadar kolay olmadı. Bu finalistlerin içinden kazananı seçmemiz gerektiğinde işimiz daha da zor olacak.”

Spor giyime ve aktif giyime olan talepteki devasa artış ve güçlü büyüme ivmesinden istifade eden yünün bir teknik elyaf olarak pozisyonu, yünün hem konfor hem de performans açısından giderek artan tüketici gereksinimleri ve taleplerini karşılamasına olanak vermektedir. Lider spor giyim markaları ve imalatçıları, yünü, kokuya direnç gösterme, muhteşem nefes alabilirlik ve nem yönetimi kabiliyetleri ve özellikleri de dâhil sunduğu teknik faydalardan ötürü benimsemekte ve kullanmaktadırlar.

“İlk ilânı kaleme alırken, Merinos yününün güncel kullanım alanlarına meydan okuyacak ve onlardan istifade eden ilginç projeleri görme ve inceleme şansını bulacağımızı aslında biliyorduk”, diyor adidas Yetenek Bulma, Kazanma, Tasarlama ve İşe Alma Uzmanı Louis de Vos. “Buna rağmen, tüm sınırları yıkan ve ilerilere taşıyan her katılımcının ileri-görüşlü ruhu ve bakış açısı bizi gerçekten şaşkına çevirdi. Öğrencilerin yaratıcı fikirlerini incelemek ve gözden geçirmek, sektörümüze katılmak üzere olan yeni ve yaratıcı nesillere bakmamıza ve onlara ulaşmamıza olanak veren çok ilham verici bir seyahat oldu bizim için.”

Woolmark Performans Yarışmasını kazanan öğrenciye hem 10.000 € para ödülü, hem de adidas’ta üç ay staj yapma olanağı da dâhil kariyerinde ilerleme fırsatları ve bazı ticari fırsatlar sunulacaktır.

“1Woolmark Performans Yarışması, bizim ürün geliştirme programımızın heyecan verici bir yeni evresidir,” diyor The Woolmark Company Genel Müdürü Stuart McCullough. “Genç yeteneklere heyecan verici inovasyonları için uluslararası platformda bir yer bulma konusunda mükemmel bir fırsat ve olanak sağlayacak ve aynı zamanda da, Merinos yününün sunduğu sonsuz olanak ve faydaların henüz lisans almamış olan bölgelere de yayılmasına imkân verecektir.”

10 finalist, Eylül ayında The Woolmark Company ve ortaklarıyla birlikte iki günlük eğitim atölye çalışmasına katılmak üzere Londra’ya ve daha sonra, Outdoor Retailer’da eserlerini bir yönetici jüri heyetine sunmak için Denver, Colorado’ya gideceklerdir. Woolmark Performans Yarışmasının açılış ödülünü kazanan eser sahibi, 9 Kasım günü Outdoor Retailer’da ilân edilecektir.

Jeni Allison – Heriot Watt Üniversitesi, İngiltere, Örme Giysi Master Programı (Tasarım, Miras ve Üretim) “Merinos yününün doğal olarak oluşan teknik özelliklerini teknoloji ve örme giysi üretimindeki inovasyonlarla birleştirerek günlük yaşamlarında daha zinde olma konusunda insanlara hem ilham veren hem de bu olanağı yaratan güzel aktif giyim ürünleri yaratmakla çok ilgileniyorum.”

Youngmi Kim – Institut Français de la Mode, Fransa, Lisansüstü Programı – Ana dalı: giysi (Kadın giyim). “Ve hikâye devam etmelidir.”

Lihong Lao – Cornell Üniversitesi, Elyaf Bilimi & Giysi Tasarımı Bölümü, A.B.D., Malzeme Bilimi ve Mühendislik (Elyaf Bilimi) dalında Ph.D. adayı. “Benim araştırma konusundaki ilgi alanım, Merinos yünü elyafları gibi, farklı yeni işlevselliklere olanak yaratmak için farklı fibröz malzemelere yönelik yüzey kimyasıdır.”

Marlies Reuker – Amsterdam Moda Enstitüsü, HvA, Hollanda, Uluslararası Moda Tasarımı (Moda ve Tekstil Teknolojileri dalında BSc derecesi). “Rafine Merinos örgüleri benim konforu optimize etme arayışımda önemli bir rol oynadılar. Mobilite özelliklerini ve hareket özgürlüğünü analiz etmek ve artırmak amacıyla 3D sanal prototipleme tekniğini kullandığımda, Merinos yünü termal konfor hissinden sorumluydu.”

Martin Stricker – ECAL (Ecole Cantonale d’Art de Lausanne), İsviçre, Endüstriyel Tasarım. “Artık bahçemde bir Merinos koyunu bulunmasını gerçekten istiyorum.”

Alicia Ferreira de Sousa – L’École de la Maille de Paris, Fransa, Örme Giyim Tasarımı. “Hiçbir şey kaybolmaz, hiçbir şey yoktan var olmaz, her şey sadece dönüşür.’ Lavoisier. Bu özlü söz, Merinos yünüyle bu projede yaptığım çalışmada benim yol göstericim oldu. Doğanın mevcut unsurlarından ve doğada mevcut olan davranışlardan ilham al ve onları yeniden düşün, geliştir, yeniden değerlendir ve dönüştür ve böylece, hem sürdürülebilir hem de ekolojik olan yeni ve faydalı uygulama alanlarına açıl.”

Christel Thue Høgsted – Oregon Üniversitesi, A.B.D., Spor Ürünleri Tasarımında Fen Master Derecesi (MS). “Spor giyimde kullanılan insan yapımı elyafların masif ve yoğun kullanımına alternatif bir malzeme geliştirmemiz gerekiyor. Merinos yünündeki en yeni inovasyonlarla, artık çevreye etkisi düşük seviyede, fakat performansı yüksek olan ürünler yaratabiliriz.”

Olivia Echols – Oregon Üniversitesi, A.B.D., Spor Ürünleri Tasarımında Fen Master Derecesi (MS). “Merinos yünü konusunda en çok ilgimi çeken husus, sentetik malzemelerin tekrarlamaya ve taklit etmeye çalıştıkları muhteşem ve inanılmaz faydaların çoğunu zaten sunuyor olması. O halde, doğal dünyada zaten mevcut olan bir şeyi neden yaratalım ki?

Inga Grether – Albstadt-Sigmaringen Üniversitesi, Almanya, Tekstil Yönetimi. “Modern teknolojinin doğal malzemelerle bir araya getirilmesi, geleceğin sürdürülebilirliğini sağlayacak. Bu, benim Merinos yünüyle çalışma konusundaki ilk deneyimim olacak.”

Phoebe Edwards – Nottingham Trent Üniversitesi, İngiltere, Moda Örme Giysi Tasarımı Master Derecesi. “Performans giyim ve örme inovasyonu konusunda bir uzman olarak, moda ile işlevsellik arasındaki çelişki ve çatışmayla mücadele etmek amacıyla, adale tanıma gibi anatomik ve biyomekanik mülahazaları bulunan teknik örgü yapısı yerleştirmesini, germe, sıkıştırma, ısıdan yararlanma, eklem desteği ve havalandırma dağıtma özellikleriyle, ikinci bir cilt destekleyici içlik içerisinde birleştirmek için Merinos yününün olağanüstü ve inanılmaz performans özelliklerini kullanarak kayak giysisi içlik endüstrisinde uygun bir niş alanı buldum.”

