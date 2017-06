WONDER WOMAN TÜRKÇE’DE…

Bir WH kadını kadar güçlü, bir WH kadını kadar dünyaya çelme takıp bağımsız ve bir o kadar özgüvenli! Kimden bahsediyoruz? Çizgi dünyasının en özel kadınlarından Wonder Woman’dan. Ve şimdi Türkiye’de…



Grant Morrison (Final Criss, The Multiversity) ve Yanick Paquette’in (Swamp Thing, Batman inc.) usta zihinlerinden Wonder Woman hakkında şimdiye kadar gördüğünüz en kışkırtıcı başlangıç hikâyesi “Wonder Woman – Yeni Dünya”, Türkiye’de ilk kez Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.





Binlerce yıldır, Cennet Adası’nın Amazonları erkeklerin yıkımından uzakta, güçlü bir toplum kurmuşlardı. Ama içlerinden biri bu izole yaşamdan mutsuzdu: Diana, Amazonların Prensesi, adanın ötesinde çok daha büyük bir dünya olduğunu biliyor ve onu keşfetmek istiyordu; ancak korumacı annesi tarafından engelleniyordu. Diana kaçma fırsatını hayatında gördüğü ilk adam, Hava Kuvvetleri pilotu Steve Trevor ada sahiline çakıldığında buldu. Pilotun durumu kritikti ve Diana onun hayatını kurtarmak için çok uzun zamandır Amazonlara yasak olan Erkeklerin Dünyası’na cesaretle adım attı. Amazonlar ise peşinden gelecek ve onu Cennet Adası’na zincirlere vurarak geri götüreceklerdi çünkü Diana onlara zulmeden dünyadan uzak durmayı emreden en eski kanunlarını çiğnediği için yargılanmalıydı.

Kışkırtıcı ama saygılı, baştan sona modern ama belli bir zamana ait olmayan bu hikâyede, Cennet Adası’nın en büyük şampiyonu Wonder Woman’ın gücü ve cesareti DC Comics’in New York Times çok satan Yeni Dünya serisinin yeni çizgi romanıyla okuyuculara sunuluyor.