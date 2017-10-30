KASIM SAYISI ÇIKTI: WOMEN’S HEALTH TÜRKİYE’DE BİR FITNESS FENOMENİ: EMILY SKYE







Ve Kasım sayımız da nihayet raflarda yerini aldı! Kışın yolcusuyken yine içini açacak bir kapakla karşındayız. Bakalım bu sayıyı sen de bizim gibi sevecek misin? Peki yeni sayımızda seni neler bekliyor. Hadi böyle gel…

** Milyonların takip ettiği bir fitness yıldızı markajımızda; Emily Syke, sosyal medyada 13 milyon takipçisiyle rekordan rekora koşarken paylaştığı fotoğraflarla özgüven timsali olduğunu kanıtlıyor. Çekinmedne koyduğu göbek katları ve çatlakları, bunun en büyük kanıtı. Şu an hamile olan ve epey büyüyen karnıyla paylaştığı ‘post’lardan gurur fışkırıyor. Emily Skye, kendinden şühe ettiği zamanların üstesinden nasıl geldiğini, 13 kilo aldığı dönemi ve dayanıklı olmanın mükemmel olmaktan neden çok daha güçlü bir şey olduğunu anlatıyor.

** Daha mutlu ve fit olmanı formülleri… Motivasyonunu ve enerjini arttır.

** Ev yapımı pizza mı dedik? Valla dedik… Sağlıklı 8 lezzetli tarif, içeride seni bekliyor.

** Yoğun kadınlar için alışveriş ipuçları, beslenme planı.

** 9 adımda nasıl güçlü bir hafızaya sahip olabilirsin?

** Kendine hedefler koy, yeni bir SEN yarat. Unutma, bu yalnızca senin elinde.

Ve çok daha fazlası bu ay Women’s Health Türkiye’de seni bekliyor. Ekip yine şahane sayfalar hazırladı. Ellerine, akıllarına, yüreklerine sağlık! Hadi, okuması da şimdi senden!

