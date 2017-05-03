WOMEN’S HEALTH MAYIS SAYISI ÇIKTI, ALDIN MI?





En sevdiğimiz aylardan biri geldi çattı! Baharın kendini iyice gösterdiği Mayıs ayı için yine dopdolu bir dergi hazırladık! Eğer henüz Women’s Health Türkiye Mayıs sayısının sayfalarını çevirmediysen, seni şöyle alalım. İçeride neler var, bi’ bak istersen…

ABD’li şarkıcı ve aktris Vanessa Hadgens, Mayıs kapağına kurulurken WH kadını olmayı oldukça hak ediyor. Nasıl formda kaldığını anlattığı bu yeni sayımızda Hadgens’in pozları görülmeye değer. Hem rol aldığı ‘Powerless’ dizisinden hem de nasıl egzersizlerin hakkını verdiğinden bahseden güzel yıldız, bu kadar fit olmayı avokadoya borçlu olduğunu da söylemeden geçmiyor. Daha fazlası için mutlaka Mayıs sayısına göz at.

En uzun ve mutlu yaşayan kadınların hayat sırlarını öğrenmek ister misin? Kendinin en iyi versiyonu olmak senin elinde, o zaman doğru yerdesin!

4 haftada ince ve fit bir vücut hayal değil, emin ol.Uzmanların hazırladığı beslenme & egzersiz planı ile kilo verebilir, yağ yakabilir ve sıkılaşabilirsin.

Fit olmaktan söz etmişken duygusal olarak fit misin, peki? Bunun için de Mayıs sayısını karıştırman gerekecek.

Diyet yaparken de keyif almak mümkün, ama nasıl?

Spor şıklık denince aklına gelenler… Sayfalarımıza uğrasana!

Bahsi geçince dahi keyfini kaçıran bölgenin, taş gibi güçlü bir vücuda sahip olmanı sağlayacak gizli silahın olacağı aklına gelir miydi? Mutlaka okumalısın.

Ve çok daha fazlası Mayıs sayısında Women’s Health Türkiye’de…

