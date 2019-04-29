Mayıs sayımızla karşındayız! Bu ay kapağımızı Deniz Akkaya süslüyor. Deniz’in özellikle son altı ayda yaşadığı güçlü değişimin, sana da ilham vereceğine eminiz.
Yaz mevsimi gelmeden taze bir başlangıç yapman için gereken her şeyi düşündük:
- Motivasyonunu ve enerjini artıran egzersiz planımızla tanış.
- Egzersiz Eğitmeni Melek Karaağaç’ın hazırladığı 6 basit hareketle; hayalindeki sıkı ve yuvarlak kalçaya sahip ol.
- Diyetisyen Berrin Yiğit’in tarifleriyle tatlı krizlerini yen. ✔
- Genetik Bilimi Uzmanı & Moleküler Biyolog Miray Karayılan ile vitamin metabolizmasını keşfet.
- Diyetisyen & Psikolog M. Pırıl Şenol Duru ile diyet efsaneleri hakkındaki gerçekleri öğren.
- Yaşam Koçu & Sanat Terapisti Talyaa Vardar ile doğanın şifa veren enerjisinden yararlan ve renklerin gücünü
- Cildinin egzersiz sonrası canlılığını gün boyu korumak için bakım rutinimizi takip et.
- Hayatını iyileştirip mutlu olmanı sağlayacak rehberimizi izle ve kontrolü eline al.