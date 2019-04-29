Mayıs sayımızla karşındayız! Bu ay kapağımızı Deniz Akkaya süslüyor. Deniz’in özellikle son altı ayda yaşadığı güçlü değişimin, sana da ilham vereceğine eminiz.

Yaz mevsimi gelmeden taze bir başlangıç yapman için gereken her şeyi düşündük: