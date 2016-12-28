WOMEN’S HEALTH KAPAK KIZI: ARIADNE ARTILES





Kim demiş, modeller sadece su ve elmayla beslenir diye? Ocak ayımızın kapak kızı Ariadne Artiles, bu kadar formda olmasını hiç de bunlara borçlu değil. Beslenmesindeki farklılıkları WH’yle paylaşıyor.

“Diyetleri anlamıyorum. Hiçbir zaman diyet yapmak gibi bir düşüncem olmadı. En formda olmadığımı düşündüğüm zamanlarda bile. İstediğim her şeyi yedim. Ama sporu hiçbir zaman ihmal etmedim. Asansörle çıkmak yerine her zaman merdivenlerdi hedefim. Sekizinci katta olsa bile. O yüzden yediklerimi o kadar düşündüğümü söyleyemem.”

İspanyol model, güne bol enerji alarak başlıyor. Bu yüzden vitamin takviyesi alıyor. İşten fırsat buldukça hep evde yemeye özen gösteriyor. Kruvasan, hamburger gibi daha çok fast food tarzı yiyeceklerden uzak durmaya çalışsa da ara sıra kaçamak yaptığını itiraf ediyor. Ama genel olarak kendi sandvicini kendi yapanlardan.

Ariadne Artiles’in yazdığı bir de online blog var. Hayranlarının büyük bir merakla takip ettiği blogda hediye seçimlerinden spora, gittiği galalardan yoganın yararlarına kadar pek çok bulmak mümkün.

1.76 santimetre boyunda, 18 Ocak 1982 doğumlu. 34 yaşında ve tam bir oğlak burcu. Çalışmayı, üretmeyi çok seviyor. Bu ay kapak kızımız olması da boşuna değil. İncelikle formda olmayı karıştırmayan bir fiziğe ve iç güzelliğe sahip. Dünyanın en seksi kadınları listelerinin de olmazsa olmazlarından. Ama o kendini seksi bulmuyor. Başarılı olmak en büyük hedefi. Bunu da fazlasıyla hak ediyor.



