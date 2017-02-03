WHATSAPP’TAN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALANLAR BURAYA BAKSIN!





WhatsApp yeni güncellemesi ile mesajlardan ekran görüntüsü aldığınızda karşı tarafa haber verecek.

Son dönemde platforma getirdiği yenilikler ile adını duyuran WhatsApp yine bir güncelleme ile gündemde. Platforma eklenecek olan özellik pek çok kullanıcının başını ağrıtabilir. Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp’ta ekran görüntüsü almak için son günlere girildi. WhatsApp, yeni güncelleme ile mesajlaşmaların ekran görüntüsünü alındığında karşı tarafa bildirim göndermeye hazırlanıyor. Daha önce Instagram ve Periscope’ta karşımızı çıkan bu özellik WhatsApp’a 5 Şubat’ta gelecek. Bakalım bu özellik kullanıcıları nasıl etkileyecek?



