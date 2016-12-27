WH YENİ YILA HAZIR, PEKİ YA SEN?





Uzun ve yorucu bir yılın sonunda silkelenip 2017’ye kendimizi hazırlarken tüm yüklerimizden arınıp yeni bir “Ben” olarak yola koyulmak var içimizde, dışımızda! İşte bu yüzdendir Ocak sayısını hazırlarken ‘En iyi SEN’ için çok daha keyif ve bilgi alabileceğin bir dergi için çabalamamız! Gece gündüz yazan çizen araştıran tatlı ekibimizin senin için hazırladıklarına göz atmak ister misin? O zaman sayfalara koş gel, WH kadını olmanın tadını sonuna kadar çıkar!



** 2017 değişim yılı olsun diyoruz. Karar ver, planla, harekete geç! Yapman gerekenleri öğrendin, hadi yola koyul şimdi!

** 7 günlük diyet listesi ile dümdüz bir karın hayal değil.

** Evde fitness yaparak sıkılaşabilirsin. Hem de 14 dakikada ya da daha kısa bir zamanda… Üstelik herhangi bir ekipman kullanmana gerek yok.

** Kış boyunca kendini daha iyi hissetmen için neler yapabilirsin mesela? Daha mutlu, daha pozitif, daha seksi olmak senin elinde!

** Doğru miktarda protein nasıl alınır?

** Olumsuz düşüncelerden sıyrılmanın formülleri.

** Güzellik, bakım ve stil önerileri…

Çok daha fazlası, Ocak ayında yine seninle, WH’DE…

HERKESE MUTLU YILLAR! #WHileYeniSen

