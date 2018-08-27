WH TÜRKİYE 10 YAŞINDA!





WH Türkiye için Eylül, sonbahardan çok daha fazlasını ifade ediyor. Zira Eylül sayımızla birlikte, 10. yılımızı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz! Bu ay kapağımızı sevilen model ve sunucu Çağla Şıkel @cakobel79 süslüyor.

Çağla’nın güzellik ve bakım tüyolarından fit kalma sırlarına, günümüzün beden algısına dair düşüncelerinden YouTube kanalının hayatını nasıl değiştirdiğine kadar birçok şeyi bizlerle paylaştığı bu sayıda seni neler mi bekliyor?

Diyetisyen Berrin Yiğit @diyetisyenberrinyigit) dümdüz bir karna kavuşmanın 20 yolunu anlatıyor.

Diyetisyen @dilarakocakiyiyasam kendisine en çok yöneltilen 10 sorunun yanıtını veriyor.

Diyetisyen & Psikolog M.Pırıl Şenol Duru @simdipirilla beslenmeyle ilgili hedeflerine ulaşman için yol gösteriyor.

Yaşam Koçu & Sanat Terapisti @talyaavardar doğru adımlarla kariyer değişikliği yapmak konusunda sana yardımcı olurken; Stil Yönetmeni Elvin Odabaşı Pekiyi @stileostyle ise sadeleşmek için seni gardırop diyetine davet ediyor.

10. yıl özel sayımıza arşivinde yer açmak için çok sebebin var:

Son 10 yılda hayatımıza giren, hâlen etkisini sürdüren veya çoktan unuttuğumuz sağlık ve fitness trendlerine göz at. ✔ Bugüne dek verdiğimiz en iyi 10 beslenme tüyosu ile bilgilerini güncelle. ✔ Bedeninle barışık mısın? WH’in Türkiye dahil 14 ülkede düzenlenen çıplaklık ve beden algısı anketine katılan binlerce kadının söylediklerine kulak ver. ✔ Yepyeni bir egzersiz olan LIIT ile akıllıca çalışıp hızla yağ yakmaya hazır ol! ✔ En zor zamanlarda ve her koşulda egzersiz yapabilen süper kadınların 10 motivasyon sırrını öğren. ✔ Self-care kavramı ile tanış, wellness uzmanlarının önerileriyle kendine iyi bakmanın yollarını keşfet.



