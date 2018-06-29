WH TEMMUZ SAYISI ÇIKTI!





Fit model Chloe Loughnan Ortaç’ın kapağımızı süslediği, formda kalma sırlarını ve hakkında merak edilenleri anlattığı Temmuz sayımızla karşındayız! Sayfalarını çevirmeye doyamayacağın ve keyifle okuyacağın bir sayı hazırladık… Backstage video’muzun tadını çıkar!

Peki WH Temmuz sayısında seni neler bekliyor dersin?