WH TEMMUZ SAYISI ÇIKTI!

Fit model Chloe Loughnan Ortaç’ın kapağımızı süslediği, formda kalma sırlarını ve hakkında merak edilenleri anlattığı Temmuz sayımızla karşındayız! Sayfalarını çevirmeye doyamayacağın ve keyifle okuyacağın bir sayı hazırladık… Backstage video’muzun tadını çıkar!
Peki WH Temmuz sayısında seni neler bekliyor dersin?
- Yeni araştırmalar, güneş altında zaman geçirmenin daha uzun yaşamana yardımcı olduğunu gösteriyor. Ancak cilt kanseri vakaları da her yıl artıyor. Temmuz sayımızda senin için bu konuyu aydınlatıyoruz.
- Motivasyonun sıfırlandıysa, sana yardımcı olacak yepyeni önerilerimiz var.
- Mekik çekmek acı verici ve can sıkıcı geliyorsa sana güzel bir haberimiz var: Karın kaslarını yürüyüş yaparken de şekillendirebilirsin!
- İçinde sanki kötü bir haber alacakmışsın ya da birazdan bir felaket yaşanacakmış gibi bir sıkıntı var… Derin bir nefes al, yalnız değilsin. Şimdi kaygılarınla yüzleşme zamanı!
- Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, son zamanlarda pek çok yerde karşımıza çıkan “clean eating” (temiz beslenme) akımını masaya yatırıyor.
- Tatilin tadını doyasıya çıkarmak mı, yoksa döndükten sonra yediğin şeyler için pişman olmak mı? Seçimini doğru yapmak için Diyetisyen & Psikolog M. Pırıl Şenol Duru’nun önerileri kulağına küpe olacak.
- Tatil zamanı geldiyse ve farklı seçenekler konusunda biraz ilhama ihtiyaç duyuyorsan, önerilerimizi okumadan seyahat planı yapma…