WH ŞUBAT SAYISI BAYİLERDE! YOKSA ALMADIN MI?





Ve bir yeni sayı daha huzurlarında! Kırmızı kalplerin ayı Şubat’ın 28 günlük tarihsel süreci için elinde tuttuğun sayımızın sayfalarında seni neler bekliyor? #WHileFormdaKış

‘Güneşin Kızları’ dizisinde Tuğçe karakteri ile öne çıkan, şimdilerde No:309’da Pelinsu karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, bu ay WH için kamera karşısına geçti. Yazı İşleri Müdürümüz Pınar Şen‘in yaptığı röportajda, Helvacıoğlu’nun styling’ini de Stil Editörümüz İrem Arkan üstlendi. Ortaya Kerem Çobanlı’nın fotoğraflarıyla nefis bir çekim çıktı! Beğeneceğini umuyoruz.

Fitness Editörümüz Irmak Yaşar‘la egzersiz randevun var! Çiftler için TRX egzersizine göz atma vakti! (14 Şubat için hediyeni buldun belki de…)

İş hayatın, egzersiz rutinin veya ilişkin sıkıcı olmaya başlıyorsa, bu monotonluğu kıracak yeni şeyler yapma vaktin gelmiş demektir. Ancak araştırmalar biraz sıkılmanın aslında şaşırtıcı derecede sağlıklı, ilham verici ve yararlı olabildiğini söylüyor. İşte bu yüzden Güzellik ve Sağlık Editörümüz Sude Orhan, “Hayat çok mu sıkıcı?” diye soruyor.

Sıkı kollar ve seksi bir karın için yapman gerekenler neler? Üst gövdeyi şekillendiren en etkili 4 hareketi sayıyoruz.

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Yemek lezzetine lezzet katacak basit ve hızlı tarifler, WH sayfalarında seninle.

O zaman daha fazla ne duruyorsun? WH Şubat sayısını sakın kaçırma! Yine elinden düşüremeyeceğin bir dergiyle ekip, ellerine sağlık bir iş çıkardı! Bakalım sen ne düşüneceksin?



