Yılın ikinci ayı geldi bile! Şubat sayımızda kapağımızı Yasak Elma dizisinin Zeynep’i olarak tanıdığımız, sevilen oyuncu Sevda Erginci süslüyor ve yaşam sırlarını paylaşıyor.
Yeni yılda aldığın kararları devam ettirmen ve sağlıklı yaşam rutini geliştirmen için gereken her şeyi düşündüğümüz bu sayıda seni neler mi bekliyor?
- Pilates Eğitmeni Irmak Yaşar‘ın hazırladığı, evden çıkmadan yapabileceğin egzersiz planı ile sıkı ve ince bir bedene sahip olabilirsin.
- Bilgisayar başında oturmaktan bozulan postürünü düzeltmeye ve egzersizden daha fazla verim almaya ne dersin? Önerilerimizi mutlaka oku!
- Çocukluğunun sevilen oyununu kardiyo egzersizine çevir ve ip atla.
- Kar tatilinde tüm kaslarını çalıştırmak için kayak rehberimize göz atmaya başla. Stil önerilerimizle valiz hazırlamak senin için o kadar da zor olmayacak.
- Moleküler Biyolog ve Genetik Uzmanı Miray Karayılan ile “egzersiz bağımlılığı” hakkında bilgi edin ve dengeni koru.
- Aralıklı Açlık Diyeti yeni bir pazarlama stratejisi mi, yoksa sağlıklı yaşama giden en kısa yol mu? Adını çok duyduğumuz bu diyet hakkında yapılan araştırmaları inceledik.
- Kendine en uygun korunma yolunu seçebilmen için, modern doğum kontrol yöntemlerini tüm artı ve eksi yönleriyle ele aldık.