Yılın ikinci ayı geldi bile! Şubat sayımızda kapağımızı Yasak Elma dizisinin Zeynep’i olarak tanıdığımız, sevilen oyuncu Sevda Erginci süslüyor ve yaşam sırlarını paylaşıyor.

Yeni yılda aldığın kararları devam ettirmen ve sağlıklı yaşam rutini geliştirmen için gereken her şeyi düşündüğümüz bu sayıda seni neler mi bekliyor?