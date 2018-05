WH OKURLARININ SEÇİMLERİYLE: ANTRENMAN PLAYLIST’İN HAZIR!

Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabımızdan antrenmanlarına hangi şarkıyla başladığını sormuştuk. İşte Women’s Health Türkiye okurlarının seçimleriyle epey dinamik bir antrenman playlist’i!

1- The Weeknd – Try Me

2- DMX – X Gon’ Give It To Ya

3- Röyksopp, Robyn – Do It Again

4- Jetta – I’d Love to Change the World

5- Kanye West – Stronger

6- BTS- DNA

7- Sia – Chandelier

8- Britney Spears- Work B**ch

9- Skrillex & Rick Ross – Purple Lamborghini

10- Iggy Azalea – Black Widow ft. Rita Ora

11- Coldplay- Hymn For The Weekend

12- Sia – The Greatest

13- Survivor – Eye Of The Tiger

14- I Will Survive – Gloria Gaynor

15- Post Malone – rockstar ft. 21 Savage

16- Jax Jones – Breathe (Official Video) ft. Ina Wroldsen

17- Calvin Harris, Dua Lipa – One Kiss