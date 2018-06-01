WH HAZİRAN SAYISINDA SENİ NELER BEKLİYOR?





Bugün hem Cuma, hem de Haziran ayının ilk günü… Bu enfes havaya Women’s Health Türkiye‘nin Haziran sayısı çok yakışır! Kapağımızı İspanyalı model Isabel Blancart’ın süslediği bu sayıda seni bekleyenlere bir göz at…

Yeni bir şeye başlamak heyecan vericidir ama devam etmek daha fazla motivasyon ister. Uçsuz bucaksız egzersiz denizinde, coşkuyla yüzmeyi sürdürmek için yapabileceklerini anlatıyoruz. Pilates Eğitmeni Irmak Yaşar’ın 21 günde değişim yaratacak önerileri ve egzersiz planı seni bekliyor.

Glütensiz beslenme furyası aldı başını gidiyor. Genetik Bilimi Uzmanı ve Moleküler Biyolog Miray Karayılan, kafamızı epey meşgul eden bu konuyu masaya yatırıyor.

Sosyal hayatından kopmadan da sağlıklı beslenmeye devam etmen ve kilonu koruman mümkün. Dyt.& Psik. M. Pırıl Şenol Duru, dışarıda sağlıklı beslenmene engel olan senaryolara uygun çözüm önerileri getiriyor.

A’dan Z’ye takviye rehberi… Besin takviyeleri konusunda merak ettiğin her şeyi bulabileceğin bir sözlük hazırladık.

Cildini besle! Sağlıklı bir cilt için süper gıdaların gücünden faydalan.

Ekmek arası leziz bir sandviç veya güzel bir tost her zaman iyi bir fikirdir, değil mi? Bunun bir üst versiyonu olan ekmek üstü lezzetleri keşfet.

Yapılacak çok fazla işin var, biliyoruz. Bazen hangisine yetişmek konusunda kararsız kaldığını da… Yaşadığın tükenmişlik sendromundan çıkmanın da yolları var.



