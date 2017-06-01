WH HAZİRAN SAYISI ÇIKTI!



Ve ve ve karşınızda Kayla Itsines’li bir Haziran sayısı… Yazı onun kapak olduğu bir sayıyla karşılamak çok da havalı! O zaman hadi gel sayfalarımıza, yaz seni bekler…

İlham veren öyküsünü ve sadece 7dakikalık egzersiz planını WH okurlarıyla paylaşan antrenör Kayla Itsines, “kendine yatırım yapan” kadınlara sesleniyor. İşte o yüzden kendine yatırım yap, iyi beslen, stresini yönet, harika hisset!

Daha güçlü ve daha seksi olmak için HIIT ile yağ yak, aç kalmadan kilo ver, potansiyelini keşfet.

Diyetinden asla çıkarmaman gereken 5 besin ne, merak ediyorsan böyle gel. Bırakmadan önce düşünmen gerekenleri sıralıyoruz.

32 ipucu ile yaşam kaliteni arttır.

Kendini test et, skorunu yükselt. Ne kadar fitsin?

Yaza bakımda ve formda girmen için yapman gerekenler, yaz sayfalarında seni bekliyor.

Yüzün de vücudun gibi formda olsun istiyorsan neler yapmalısın? Fazla kiloları verdikten sonra yüzünün çökmesini kimse istemez. İşi uzmanına sorduk.

Doğum şekline karar vermekte zorlanıyor olabilirsin. Normal mi, sezaryen mi? Önemli bilgileri sayfalarımızda bulabilirsin.

Modadan güzelliğe, fitnesstan sağlığa her şey WH Haziran sayısında… Bu yazın keyfi WH ile çıkar.