WH GLOBAL ÇIPLAKLIK ANKETİNE SEN DE KATIL!

Dünyanın neresinde olursa olsun kadınlar bedenlerini nasıl algılıyor? Bedenlerine bakarken ne hissediyor? Hayatlarında sahip oldukları diğer şeyler (aile, iş, ilişki) iyi giderken yine de bedenlerini seviyorlar mı? Bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabını bulmak için sen de anketimize katıl.

Bunun için tıkla: https://www.surveymonkey.com/r/CKFL2SN

Women’s Health, kadınların bedenleriyle barışık olup olmadığını ortaya çıkarmak için bir anket hazırladı. Bu ankete tüm dünya kadınları davetli çünkü Women’s Health bunu globalde gerçekleştiriyor. Bedenlerimizin formu ne olursa olsun onunla geçinip geçinmediğimizi tespit etmek için yapılan araştırma, 2017 yılı ile 2013 arasında da karşılaştırma yapıyor.

Dünyada pek çok kadın, özellikle basın ve medyanın etkisiyle 90 – 60 – 90 ölçülerinin en ideal ölçüler olduğuna maruz bırakılırken bir yandan da değişen güzellik algısı, kıvrımlı hatlara sahip kadınların da güzel olabileceğini söylüyor. Oysa bundan birkaç yıl öncesine kadar ‘0 beden’in hakimiyeti yadsınamaz bir gerçekti.

Tüm bunlara rağmen yine de pek çok kadın, aynaya baktığı zaman kusurlarını görmeden edemiyor. İşte tüm bunlardan yola çıkarak bu anketteki soruları sen de yanıtlayıp cevapları önümüzdeki sayılarda, Women’s Health Türkiye sayfalarında görebilirsin. Peki sen hangi kadınsın; bedeniyle barışık olan mı, olmayan mı?

Bunun için tıkla: https://www.surveymonkey.com/r/CKFL2SN

