WH GLOBAL BEDEN ALGISI ANKETİNE SEN DE KATIL!





Bedenini sevme hareketinin tüm dünyaya yayıldığı yadsınamaz bir gerçek. Haliyle geçmiş yıllarda sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan skinny kelimesinin yerini strong (güçlü) sıfatına bıraktığı da. Peki, bedenimize olan bakış açımız bu yıl başka hangi değişimleri gösterdi? Bedenimize bakarken gerçekten neler hissediyoruz? Bu soruların ve aklına takılanların cevaplarını öğrenmek için sen de anketimize davetlisin!

“Gerçek güzellik” kavramı dünyada şu sıralar epey tartışılıyor. Women’s Health, tüm dünya kadınlarını kapsayan ve onların bedenleriyle ne kadar barışık olduğunu anlamak adına bir anket hazırladı. Tüm cevapların anonim olarak değerlendirildiği ve kimlik bilgilerini ekibimiz dahi kimsenin görmeyeceği “Global Beden Algısı Anketi”, bedenlerimizin formuna bakılmaksızın onunla iyi geçinip geçinmediğimizi ortaya koyuyor.

Basının etkisiyle ideal olduğunu düşünülen ölçüler ve tek tip bir güzellik anlayışı ön planda olsa da, devir artık değişti ve haliyle beden algısı da dönüşüme uğradı. Şimdilerde ‘0 beden’ algısı geçerliliğini yitirmişken ve çoktan rafa kalkmışken, kıvrımlı hatlara sahip olan kadınların da güzel olduğu söyleniyor.

Güzel gelişmeler yaşanmasına rağmen; vücuduyla halen barış anlaşması imzalamayan, beden şekli yüzünden kötü hisseden ya da kusurlarını görmezden gelemeyen kadınlar da var. Tüm bunların ışığında, anketimizdeki soruları yanıtlayıp cevapları önümüzdeki sayılarda, Women’s Health Türkiye sayfalarında okuyabilirsin. Sahi sen bu konuda hangi taraftasın?

Anketimiz için tıkla: https://tr.surveymonkey.com/r/TRWHGlobalNakedSurvey



