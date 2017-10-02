WH EKİM SAYISI RAFLARDA YERİNİ ALDI, DERGİNİ ALDIN MI?





Ve sonbahar geldi, tam geldi! Eylül ayında yine sıkı çalışıp size bomba gibi bir dergi hazırlayalım dediysek boşa değil… Yazın tembelliğini üzerimizden atmak için sıkı ve fit bir dergiye ihtiyacımız var çünkü! Tıpkı WH kadını gibi!



Hazırsan başlıyoruz! Sonbahara… Daha motive, daha güçlü olmak için yapman gerekenleri sıralayacağız. Tabii ki nerede? Women’s Health Türkiye Ekim sayısında. Peki bu sayıda seni başka neler bekliyor? Hadi gel, göz atalım…

*WH kapak kızı bu ay Jessie Graf. “Wonder Woman”dan “Kara Şövalye”ye, “Heroes” dizisinden “Dexter”a pek çok film ve dizide dublörlük yapan ödüllü bir kadından söz ediyoruz bu defa. Sportif ve güçlü kimliği, bize ilham verdi ve Ekim sayımıza konuk oldu. Üstelik birbirinden harika fotoğraflarla!

* Hayat kaliteni iyi beslenerek artıracağını bilmiyorsan böyle gel! Önerilerimize kulak vererek hayatın tadını çıkarmak senin elinde! Evet evet, daha sağlıklı ve iyi beslenerek!

*Ağırlık kaldırarak potansiyelini keşfet! İçindeki seni ortaya çıkar! Bak nasıl da daha güçlüsün!

*Başaranlardan ilham al, kendin için hedefler koy! Gelişmeye ve büyümeye açık ol.

*İstediğini yiyerek formda kalabileceğini biliyor musun? Sırlar bu ay WH’de…

*Her yaşa uygun cilt bakım rehberiyle kendi bakımını yapabilirsin.

*Tüm vücudunu çalıştıracak egzersiz planı senin için bu ay derginde.

*Sağlıklı ve doyurucu makarna tarifleri ve dahası…

Ekim WH’si tam sana göre! Ekip sağlam, dergi fit, her şey tam da sana göre! Daha ne duruyorsun, almadıysan bu ay Women’s Health Türkiye‘yi kaçırma.

