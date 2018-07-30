WH AĞUSTOS SAYISI ÇIKTI!





Ağustos sayımızla karşındayız! Kapağımızı Güney Afrikalı model Jessica Lee Buchanan @jessleebuchanan süslüyor. Peki yazı uğurladığımız bu sayıda seni neler bekliyor dersin?

Seyahat ettiğinde de sağlıklı beslen! Diyetisyen Berrin Yiğit, seyahat ettiğin ülkelerde sağlıklı yeme alışkanlıklarını sürdürmenin yollarını anlatıyor.

Alkali beslenmeyle ilgili aklında soru işareti kalmasın. Diyetisyen Dilara Koçak, alkali beslenme ile ilgili merak ettiklerinden bahsediyor.

Diyetisyen & Psikolog M.Pırıl Şenol Duru @simdipirilla yeni yazı dizisinin ilk bölümünde Psikolog Dilara Yüksekbaş ile birlikte egzersiz ve beslenme konularındaki baskı, takıntı, suçluluk ve beden algısı konularını masaya yatırıyor.

Peki bu sayıda ilham alman için neler var?