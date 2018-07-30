WH AĞUSTOS SAYISI ÇIKTI!

Ağustos sayımızla karşındayız! Kapağımızı Güney Afrikalı model Jessica Lee Buchanan @jessleebuchanan süslüyor. Peki yazı uğurladığımız bu sayıda seni neler bekliyor dersin?
- Seyahat ettiğinde de sağlıklı beslen! Diyetisyen Berrin Yiğit, seyahat ettiğin ülkelerde sağlıklı yeme alışkanlıklarını sürdürmenin yollarını anlatıyor.
- Alkali beslenmeyle ilgili aklında soru işareti kalmasın. Diyetisyen Dilara Koçak, alkali beslenme ile ilgili merak ettiklerinden bahsediyor.
- Diyetisyen & Psikolog M.Pırıl Şenol Duru @simdipirilla yeni yazı dizisinin ilk bölümünde Psikolog Dilara Yüksekbaş ile birlikte egzersiz ve beslenme konularındaki baskı, takıntı, suçluluk ve beden algısı konularını masaya yatırıyor.
Peki bu sayıda ilham alman için neler var?
- Patlayıcı kuvvet egzersizleri içeren 4 haftalık sıkı antrenman planımızla, yaz bitmeden potansiyelini keşfet.
- Hamilelikte karşına çıkabilecek senaryolara karşı gardını al.
- Afterburn etkisiyle egzersizden sonra da yağ yakmaya devam et.
- Yoga yaparken sakatlık riskinden uzak durmak için dikkat etmen gerekenleri öğren.
- Uzman kabin görevlilerinin tavsiyeleriyle uçak seyahatlerini sorun olmaktan çıkar.
- Endişelerinden kurtul, seni korkutan durumların üstesinden gel.
- Sağlık konusunda bilgilerini güncelleyecek araştırma sonuçlarına göz at.
- İyi hissettiren yiyeceklerle hem bedenini hem ruhunu besle.
- Hızlı bakım tüyolarıyla yaz partilerine hazır ol.