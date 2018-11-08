VÜCUT ŞEKİLLENDİRME ESTETİĞİNİN YENİ TRENDİ: “LIPOSCULPTURE”





Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Berker Büyükgüral, vücut yağları ile vücudu yeniden şekillendirme yöntemi olan liposculpture hakkında bilgi veriyor.

Sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve spor, stresten uzak telaşsız bir yaşamın yanı sıra güzel ve alımlı bir vücuda sahip olmak, çoğu kadının hayalini kurduğu yaşam standartları arasında yer alıyor. Stresli yaşam koşullarının, dengesiz ve sağlıksız beslenmenin, spordan uzak hareketsiz bir yaşamın, kilo kontrolünü zorlaştırıp moral bozucu bölgesel yağlanmalara sebep olabiliyor. Bazı durumlarda da kişiler her şeyi yapmasına rağmen inatçı bölgesel yağlardan kurtulamıyor.

Liposculpture ile hem istenmeyen yağlardan kurtulabilir hem de dolgun ve dik görünen bir popoya sahip olabilirsiniz.

Arzu Edilen Görünüm

2,5 saat kadar süren anestezi altında yaptığımız liposuction ve vücuda yağ transferi işlemleri ile ince, estetik bir bel kıvrımı ve yuvarlak ve kalkık bir popoya sahip olmanızı sağlıyoruz.

Özellikle bel, basen, iç bacak ve aşk tutamakları denilen popo üstü simit bölgelerinde biriken yağlar, beli düz, popoyu düşük ve geniş gösterir. Bu nedenle de vücut kıvrımları daha maskülen ve düz durur. Ayrıca “hip dips” denilen bel-basen arası popo çukuru da popoyu arkadan bakışta keman şeklinde gösterebilir. Arzu edilen ince ve kıvrımlı bir bel, yuvarlak, kalkık selülit ve çukurlukların olmadığı bir popo şekli için bölgesel fazla yağları alıp, popo bölgesinde gluteal kasların arasına ve cilt altı yağ dokusuna enjekte ediyoruz. Bu bölgeler dışında kol, sırt ve bacaklardan da eş zamanlı olarak yağ alabiliyoruz. Bu yöntemde yağlar kapalı sistemle, hava ile temas etmeden transfer edildiğinden, kalıcılığı uzun yıllar muhafaza edebiliyoruz. Vücuttan yağ alınan bölgelerin tekrar yağlanma oranı her ne kadar düşük olsa da, imkânsız değildir. Bu nedenle işlem sonrasında da kilo kontrolüne dikkat etmek, verilen vücut formunu koruma açısından önemlidir. Liposculpture işleminden bir hafta sonra günlük yaşama dönebilir, üç hafta sonra ise fiziksel egzersizlere başlayabilirsiniz.

ALTERNATİF YÖNTEM

Popoya yağ enjeksiyon yönteminin alternatifi ise popo protezleridir. Vücudunda yağ miktarı düşük ama poposu düz olan kişilerde popo protez işlemi uygulanabilir. Hatta bazen en iyi sonucu almak için yağ enjeksiyonu ve popo protezi kombinasyonu da uygulanabilir. Dışarıdan popoya enjekte edilen geçici ya da kalıcı dolguların pek de sağlıklı olmadığına, uzun ya da kısa dönemde komplikasyon riskinin yüksek olduğuna inanıyorum.

Her ne kadar özellikle yabancı sosyal medyada popo estetiği yaptıran ünlülerin kötü örnekleri olsa da, liposculpture yönteminde amaç büyük bir popo değil, sportif, feminen kıvrımları olan, estetik ama doğal bir görünüm oluşturmaktır. Aynaya baktığında kendini beğenmek ve özgüvenli hissettirmek amacıyla yapılan liposculpture işlemi, kişiye özgü bir operasyondur aslında. Herkes ince bir bele sahip olmak ister ancak, popoya verilecek şekle ve poponun boyutuna, kişinin isteği doğrultusunda, estetik cerrahi uzmanı ile muayene sırasında karar verilir.

