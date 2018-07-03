VÜCUT AĞRILARINI AYIRT ET!





Sabahları uyandıktan sonra başlayan ağrı ve tutukluluklar yarım saatten fazla sürüyorsa hastalık habercisi olabilir.

Sabahları yaşanan vücut ağrıları ile ilgili önemli bilgiler veren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, gece uykudan uyandıran ağrılara da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Ağrı mı yoksa tutukluluk mu hissedildiği kişi tarafından mutlaka ayırt edilmeli” dedi.

Ağrı ile tutukluluk arasındaki fark çok önemli. Prof. Dr. Semih Akı, kişi uyandığında tutukluluk hissediyorsa bunun yataktan kaynaklı olabileceğini ancak tutukluğun süresi oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Zira tutukluk yarım saatten uzunsa bir hastalığı işaret edebiliyor. Örneğin romatizmal hastalığın olup olmadığına bu tür durumlarda mutlaka bakılması gerekiyor.

Gece uyandıran ağrılara dikkat et

Gece yarısı uykudan ağrı nedeniyle uyanmanın da romatizmal hastalıklardan kaynaklanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Akı, uyuduktan kısa bir süre sonra ağrıyla uyanıyorsan bunun altında bir enfeksiyon hastalığı, kanser ya da bir kireçlenme olabileceğini söylüyor. Bu tür durumlarda bu hastalıkların araştırılması oldukça önem arz ediyor. Yani uykudan uyandıran bir ağrı varsa ve uyandıktan sonra tutukluluk hissi yarım saatten fazla sürüyorsa mutlaka bir hekime başvurmalısın.

Ağrılar ayırt edilmeli

Ağrıların birbirinden ayrılması epey önemli. Prof. Dr. Akı, iki tip ağrının olduğunu; eğer mekanik ya da fiziksel nedenlerle bir ağrı meydana gelmişse, çoğunlukla hareketle artan, istirahatle azalan ağrılar olduğunu belirtiyor. Ancak hastalık habercisi olan ağrılar genellikle uykudan uyandırıyor ve istirahatle de gittikçe artıyor.

