VÜCUT AĞIRLIĞI HAREKETLERİNİ ZORLAŞTIRMANIN 4 YOLU







Vücut ağırlığı hareketlerini daha etkili kullanmanın yolları nasıl diyorsan böyle gel…

POZİSYONUNU DEĞİŞTİR

Vücudunun açısı çalışan kaslarına göre ne kadar dik durursa (örneğin şınav yaparken parmak uçlarına yükselmek gibi) hareket o kadar zorlaşır.

DENGESİZLEŞ

Bir uzvunu yerden kaldırarak yerle temasını azalt. Veya ayaklarınla ellerini birbirine yaklaştırarak, aldığın desteği azaltabilirsin.

TEMPOYU DEĞİŞTİR

Bir egzersizin alçalma evresini 3 saniye kadar yavaşlat. Ayrıca, alçalınca 4 saniye bekleyip olası bir elastik enerjiyi ortadan kaldırabilirsin.

KOMBİNASYON YAP

“Ne kadar çok kası harekete geçirirsen, çalışman o kadar zorlu hale gelir” diyor BJ Gaddour. Bu yüzden burpee, T-pushup, knee raise ve chinup gibi hareketler yorucudur.

