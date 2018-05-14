VÜCUDUNUZDAKİ KASLARIN ERİYİP GİTMESİNİ ENGELLEYECEK PİYASADAKİ EN İYİ 5 BCAA



Yaza daha fit ve güçlü girmek isteyenleri görelim!

Bir kadın olarak güçlü fiziğiniz ile istediğiniz kiloda olun; güzel görünebilirsiniz. Bunun için önemli olan tek şey sıkı ve güçlü kaslara sahip olmaktır! Kas kütlenizi koruyarak yağ yakmanız oldukça önemlidir. Yaza geri saymaya başlamışken spor salonuna mekik dokuyorsanız BCAA, istediğiniz kaslara sahip olmanıza yardımcı olabilir.

BCAA ile Şişmeyin Ama Kaslarınızı da Kaybetmeyin!

Birçok kadının korkusu aşırı antrenman ve takviyeler ile “şişmek”.

BCAA, diğer tüm takviyeler gibi amacınıza hizmet edecektir. Eğer siz, fazla şişmeden ve kaslarınızı eritmeden yaza formda girmek istiyorsanız bingo! BCAA size kaslarınız için temel gereksinim olan 3 amino asit ile destek olacaktır. Lösin, izolösin ve valin amino asitleri; protein sentezinizin işleyişinde rol alırken, kas gelişiminize ve varolan kaslarınızın korunmasına destek olur.

Bu sebeple BCAA, kadınların her seviyede destekçisi olabilir. Beslenme düzeninize amacınıza yönelik ekleyeceğiniz BCAA miktarı, antrenman sonrası ya da öncesi kullanımlarınız için idealdir.

Gıda takviyelerinin “şişmenize” neden olacağını düşünmeyin. Yoğun ve çok büyük kas kütlelerinin oluşturulması için gerçekten ileri seviye beslenme ve yoğun antrenmanlar yapıyor olmanız gerekir ki bu da vücut geliştirme yarışlarına hazırlanıyor olan birinin rutinidir. Siz böyle bir amacınız yok ise kas kütlenizi korumak için BCAA takviyesine ve diğer hedefleriniz için tüm sporcu takviyelerine başvurabilirsiniz.

Supplementler.com uzmanlarına en iyi olduğu düşünülen 5 BCAA’yı sizin için sorduk:

5) Sci-Mx BCAA Intra Hardcore 480 Gr

Sci-Mx BCAA Özellikleri

Fiyat: 149

Servis Sayısı: 32

Servis Başı Fiyatı: 4,66 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Her serviste 9 gram BCAA.

Ek glutamin içeriği ile toparlanma sürecine katkıda bulunması.

Tüketici Yorumları

“Hem kas koruma hem de yorgunluk hissini azaltmak istiyorsanız tercih etmeniz gereken BCAA.”

“Arkadaşlar düşünmeden alın, tadı ve etkisi mükemmel bir ürün.”

Sci-Mx BCAA hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Optimum Gold Standard BCAA 266 Gr

Optimum Gold Standard BCAA Özellikleri

Fiyat: 109 TL

Servis Sayısı: 28

Servis Başı Fiyatı: 3,89 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

C vitamini ve magneyzum desteği ile bağışıklık ve kemik yapısını desteklemesi.

Rhodiola içeriği ile zihinsel odaklanmaya yardımcı olması.

Hafif ve kolay içilebilir olması.

Tüketici Yorumları

“Çilek kivi aromalısının tadı mükemmel!”

“Ürünün suya karışması çok kolay oluyor, antrenman öncesi alıp farkını da hissedebilirsiniz.”

Optimum Gold Standard BCAA hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Grenade Defend BCAA 390 Gr

Grenade Defend BCAA Özellikleri

Fiyat: 139 TL

Servis Sayısı: 30

Servis Başı Fiyatı: 4,63 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Kas yıkımına karşı geliştirilmiş formül.

Hindistan cevizi suyu tozu ile destekli elektrolit bileşenler.

Nitrik oksit ile protein sentezini destekler.

Her serviste 7 gr BCAA.

Tüketici Yorumları

“Ürünün fiyat performası oldukça yüksek. Belki biraz daha pahalı olabilir ama içeriği daha güçlü bir ürün.”

“Tropikal meyvelisi kullandığım en iyi BCAA.”

Grenade Defend BCAA hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Weider Premium BCAA Powder 500 Gr

Weider Premium BCAA Özellikleri

Fiyat: 189 TL

Servis Sayısı: 50

Servis Başı Fiyatı: 3,78 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Weider tecrübesinden gelen üstün lezzet.

Servis başına 6000 mg yüksek kalite BCAA.

Glutamin ile zenginleştirilmiş formül.

Tüketici Yorumları

“İki tatlı kaşığı spordan önce tüketiyorum. Bence yeterli oluyor tavsiye ederim.”

“Weider’in tadı kim ne derse desin başka bir şeyde yok!”

Weider Premium BCAA hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Scitec BCAA+Glutamine Xpress 600 Gr

Scitec BCAA Özellikleri

Fiyat: 132 TL

Servis Sayısı: 50

Servis Başı Fiyatı: 2,64 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Yeksek servis sayısı ile uzun süreli kullanımı.

Suda kolay çözünebilmesi.

Ekstra glutamin desteği ile yorgunluk hisine pozitif etkisi.

Tüketici Yorumları

“Sadece BCAA değil glutamin içermesi benim için önemli bir artı oldu. Ben bu üründen çok memnunum.”

“Definasyon döneminde kullandığım etkisini de gördüğüm bir ürün.”

Scitec BCAA hakkında daha fazla bilgi edinin.