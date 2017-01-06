VÜCUDUNU TEMİZLEYECEK 30 DETOKS YİYECEK
Vücudumuzun acilen temizlenmeye ihtiyacı var! İçsel bir temizlikten bahsediyoruz. Bir yıl boyunca yeterince toksik depolayan bedenimize detoks zamanı! Doğal yoldan temizlenmen için işte sana 30 detoks yiyecek!
1- Elma
2- Enginar
3- Kuşkonmaz
4- Avokado
5- Fesleğen
6- Pancar
7- Brezilya fındığı
8- Brokoli
9- Brüksel Lahanası
10- Kabak
11- Havuç
12- Karnabahar
13- Kişniş
14- Lahana
15- Karahindiba
16- Rezene
17- Keten tohumu
18- Sarımsak
19- Zencefil
20- Kale
21- Limon
22- Organik yağ
23- Soğan
24- Maydanoz
25- Ananas
26- Ispanak
27- Zerdeçal
28- Ceviz
29- Yeleli çayır
30- Su teresi