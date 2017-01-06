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VÜCUDUNU TEMİZLEYECEK 30 DETOKS YİYECEK


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Vücudumuzun acilen temizlenmeye ihtiyacı var! İçsel bir temizlikten bahsediyoruz. Bir yıl boyunca yeterince toksik depolayan bedenimize detoks zamanı! Doğal yoldan temizlenmen için işte sana 30 detoks yiyecek!

1- Elma

2- Enginar

3- Kuşkonmaz

4- Avokado

5- Fesleğen

6- Pancar

7- Brezilya fındığı

8- Brokoli

9- Brüksel Lahanası

10- Kabak

11- Havuç

12- Karnabahar

13- Kişniş

14- Lahana

15- Karahindiba

16- Rezene

17- Keten tohumu

18- Sarımsak

19- Zencefil

20- Kale

21- Limon

22- Organik yağ

23- Soğan

24- Maydanoz

25- Ananas

26- Ispanak

27- Zerdeçal

28- Ceviz

29- Yeleli çayır

30- Su teresi

 

 

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