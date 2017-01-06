VÜCUDUNU TEMİZLEYECEK 30 DETOKS YİYECEK





Vücudumuzun acilen temizlenmeye ihtiyacı var! İçsel bir temizlikten bahsediyoruz. Bir yıl boyunca yeterince toksik depolayan bedenimize detoks zamanı! Doğal yoldan temizlenmen için işte sana 30 detoks yiyecek!

1- Elma

2- Enginar

3- Kuşkonmaz

4- Avokado

5- Fesleğen

6- Pancar

7- Brezilya fındığı

8- Brokoli

9- Brüksel Lahanası

10- Kabak

11- Havuç

12- Karnabahar

13- Kişniş

14- Lahana

15- Karahindiba

16- Rezene

17- Keten tohumu

18- Sarımsak

19- Zencefil

20- Kale

21- Limon

22- Organik yağ

23- Soğan

24- Maydanoz

25- Ananas

26- Ispanak

27- Zerdeçal

28- Ceviz

29- Yeleli çayır

30- Su teresi



