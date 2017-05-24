VÜCUDUNDAKİ ÖDEMİ BAMBU TERAPİYLE AT





Vücutta sıvı birikimi olarak geçen ödem, özellikle havaların ısınmaya başladığı mevsim geçişlerinde gözlemlenen bir sorun. Çözümü ise hem şifalı hem de ödem attırıcı bambu masajı.

Şifalı ve ödem attıran özellikleri ile bilinen Bambu Masajı, fiziksel, zihinsel dinginlik ve manevi olarak bedeni dengelemek, sakinleştirmek, enerji vermek, özellikle selülit tedavisi ve cildi gençleştirmek için yapılıyor. Brezilyalı Doktor Gina Moret tarafından Brezilya’dan özel olarak getirilen yüz ve beden için ayrı bambu çubuklarıyla yapılan bu masaj gençleştirici etkiye sahip ve mevsim itibariyle artan ödemden kurtulmak isteyenler için son derece elverişli.

Konu hakkında açıklama yapan Moret şunları söyledi: “Bambu sanıyorum dünyada en fazla kullanılan, çok yönlü bitkilerden bir tanesi. Farklı alanlarda kullanılabiliyor ve gücünü doğadan aldığını söyleyebilirim. Bereketi, gençliği, refahı ve barışı sembolize ettiği bilinen bu bitki, son zamanlarda ise bir güzellik aparatı haline geldi çünkü cilde uyumu şahane”.

Bambu masajı nedir?

“Bambu masajı, aslında bir derin doku masajıdır. Yani, masajdaki kullanılan teknik ve bambunun yapısı, insanlarda gevşeme ve esneklik hissi yaratmak için birebirdir ve dokuyu yuvarlamak ve yoğurmak için yenilikçi bir yöntemdir. Bambu masajı, günümüz stresine karşı ve birçok fiziksel ve duygusal problemden kurtulmaya yardımcı olmak için güçlü bir koruyucu terapi olarak da kullanılır”.

Ödem attırır, selülitlere etki eder

“Bambu masajı, ödem attırdığı, sizi stres ve gerginlikten uzak tutmasının yanı sıra cildinizin dokusunu da iyileştirdiği biliniyor. Ödem, zaten deri altına biriken şişlik ve bambu masajıyla ödemi strese sokup, deri altından uzaklaştırıyoruz. Eş tedavi olarak, bol su içilmesi ve tuz tüketimine dikkat edilmesi, şikayetlerin ortadan kalkmasını kolaylaştırıyor. Düzenli yapıldığında ise, yeni ödem oluşumlarının önüne geçiliyor. Ayrıca bambu çubukları ile yapılan masajla vücudunuzda bulunan potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi gerekli minerallerin cildiniz tarafından daha rahat kullanılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, doğrudan krem ve losyonlarla uygulandığında cildinizi rahatlatan ve kesinlikle tahriş edici olmayan özellikler de sunar. Sağlıklı kalmanızda büyük rol oynamaktadır. Kan dolaşımını hızlandırır. Bu özelliğiyle mükemmel bir selülit tedavisi sunar. Zaten selülit bir orta deri rahatsızlığıdır ve yapılan masaj tam manasıyla orta deriyi ele alarak, cildin portakal görünümünden sıyrılmasına ve düzleşerek pürüzsüzleşmesine yardımcı olur”.

