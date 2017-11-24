VÜCUDUNA SEVGİ GÖSTER, EVET SEN, KENDİN!

Diyetisyen ve Kişisel Eğitmen Sophie Gray (@wayofgray) kendini her yönünle kabullenmeni istiyor. Peki ya o kadar güçlü değilsek?

Vücudunda ihmal ettiğin ya da kötü anılarının olduğu bir bölümü seç ve ona iyi davran. Diyetisyen ve Kişisel Eğitmen Sophie Gray, bu bölgeye masaj yapmanı ve yaparken kendi kendine “ben yeterliyim” demeni öneriyor. Biraz tuhaf mı geldi? “Vücudumuza çok sık yabancılaşıyoruz ve ondan utanıyoruz. Ona arada sevgi göstermek yatıştırır ve rahatlatır” diyen Gray’in önerisi bizce denemeye değer.