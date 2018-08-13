VOLT FLOYD’UN YENİ PROJESİ 42for42 İLE TANIŞ!



Türkiye’de koşu kültürünü yaymaya ve geliştirmeye çalışan toplulukları çok seviyoruz! Volt Floyd, 42for42 isimli yeni projeleriyle koşu kültürünü oluşturmayı hedefliyor.

Her yıl kasım ayında düzenlenen İstanbul Maratonu’nun, kıtaları birleştirmesiyle ünlü ama insanları bir araya getirmesi yönünden sınıfta kalan bir organizasyon olduğunu düşünen Volt Floyd topluluğudaha fazla insana ulaşmak için 42for42 projesini hayata geçiriyor. Bu noktada onları motive eden şey de kendi ülkemizdeki maraton algısını ve kalitesini geliştirmek olarak konumlandırdık.”

42 kararlı insan, İstanbul Maratonu’nun potansiyelini ortaya çıkarmak için bu projeye dahil olmuş. Bu arada 42 sayısı sembolik bir sayı, bu kişi sayısının daha da fazla olabileceğini belirtiyorlar.

Yıkmaya çalıştıkları en büyük algılardan biri “İstanbul’da maraton koşulmaz.” algısı. İstanbul’un dünya şehirlerinin hiçbirinde olmayan kıta değiştirme özelliğinin maratonun tek dişe dokunur özelliği olduğunu düşünüyorlar.

Haziran 2018 ayının başından beri bu fikri projeye çevirmek için üzerine çok düşündükleri bir süreç gelişir. İlk etapta Volt Floyd koşucularına bu projenin ne olduğu ve ne gibi sonuçlar doğuracağını anlatmışlar. Bu projenin bir parçası olmak için hem İstanbul hem de İzmir’de insanlar büyük bir heyecan içerisine girmişler. İlk yaptıkları işlerden biri vakit kaybetmeden olabildiğince çok insanı maratona kaydetmek olmuş. Ardından an itibariyle devam eden ve maraton sabahı nihayete erecek bir antrenman programı uygulamaya başlamışlar.

Maraton günü gelene kadar mümkün olduğunca çok insana bu projelerini aktarmak ve interaktif olarak gelişimini sağlamayı amaçlıyorlar. Yani son günde bile katkı yapacak bir fikir bu projeye entegre olacak şekilde bir planlama çalışması yapıyorlar. Planlarını şöyle özetliyorlar:

“Start verildikten sonra ise 42 farklı kişi değil de tek bir kişiymiş gibi yekpare işleyen bir çarklar düzeni devreye girecek. Bu dakikadan sonra 42 km koşan maratoncularımıza, bisikletli ekipler malzeme ve moral desteği verecek. Parkurun belli başlı bölgelerine konumlandırdığımız ‘pacer’ koşucular onlarla birlikte koşup hızlarını ve motivasyonlarını üst düzeyde tutmalarını sağlayacaklar. Gruplara ayırdığımız maratoncuları harita üzerinden takip etme imkanımız olacak. En önemlilerinden biri de Gülhane Parkı çıkışındaki kuracağımız cheer zone olacak. Koşularını bitiren herkes bu noktaya toplanıp, yarışın son kilometresi için ekstra destek güç olacaklar. Bu nokta bizim karakterimizi en çok yansıtacağımız nokta olacak. Maraton ne kadar zor olursa olsun, 42 km boyunca tek bir koşucumuz bile yalnız kalmayacak. Bunlara ek olarak her koşucumuz için maratonda neler yaptığına dair bir M-Tag (Marathon Tag) hazırlamayı planlıyoruz. Bunu bir maraton künyesi olarak düşünebilirsiniz. Hangi kilometrelerde ne kadar jel kullandı? En çok nerede etkilendi? Unutamadığı bir an var mıydı? Bütün istatistiki bilgilerini de barındıran bir maraton hikayesi. Bir sonraki yarışı için bir motivasyon, koşu kültürünü desteklemek adına yapılmış bir ulaştırma ve birleştirme aracı olarak da düşünebilirsiniz. İşin en güzel yanı da bu planın halen geliştirilebiliyor oluşu. Her şeyin herkese açık ve şeffaf bir şekilde ilerlemesi için düzenlenmiş bir maraton hikayesi aslında.”