VİTAMİNLERLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

Vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminlerin dengeli beslenmeden alınabileceğini belirten uzmanlar, vitaminlerle ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çekiyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, vücudumuz için gerekli olan vitaminlerle ilgili bilgiler verdi.

Vitamin kelimesinin “Vital + amin” kelimelerinin birleşiminden oluştuğunu ifade eden Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, “Bilim insanları önce vitaminlerin, proteinlerin yapı taşları olan aminoasitler olduğunu düşündüler. Bugün, sağlık için gerekli olan 13 türünü biliyoruz. Genellikle ihtiyacınız olan vitaminleri dengeli beslenmeden alabilirsin. Ancak bazı insanlar, özellikle belirli yiyecekleri sınırlayanlar, takviyelerden yararlanabilir” dedi.

Vitamin ve mineral arasında ne fark var?

Vücudun büyüme, sindirim ve sinir fonksiyonu için vitaminlere ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Yıldırım, “Mineraller hücreleri destekliyor ve vücudunuzun farklı bölümlerinin işlerini yapmasına yardımcı oluyor. Vitaminler, A, B, C, D, E ve K harflerinin harfleri ile bilinir. Minerallerin örnekleri, kemiği oluşturan ve kan pıhtılaşmasını sağlayan kalsiyumu ve kanın oksijen taşımasına yardımcı olan demiri içerir” diye konuştu.

C vitamini, soğuk algınlığını engelliyor mu?

Bazı vitaminlerle ilgili yanlış bilgilerin çok yaygın olduğunu ifade eden Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, bunlardan birinin de “C vitamini soğuk algınlığını engeller” şeklindeki bilgi olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, “Araştırmacılar, 10 yıldan fazla bir süreden fazla bulguları incelediğinde, C vitamini mega dozlarının çoğu insan için soğuk algınlığını engellemediğini gördüler. Bazı çalışmalar, semptomları biraz daha hızlı aşmana yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

Tatlı kırmızı biber, en iyi C vitamini kaynağı

En iyi C vitamini kaynağının tatlı kırmızı biber olduğunu ifade eden Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, “Turunçgiller, C vitamininin en iyi bilinen kaynağı olabilir ancak diğer birçok meyve ve sebzede de bulunur. Çoğu yetişkinin günde 75 ila 90 miligram arasında alması gerekir. Bir yarım fincan tatlı kırmızı biber ise yaklaşık 180 cl portakal suyuyla aynı oranda C vitamini içerir” dedi.

B12 vitamini enerji verir mi?

“B12 vitamini enerji verir” şeklindeki bilginin de yanlış olduğunu kaydeden Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, yeterli B12 almak kesinlikle önemli olduğunu söylüyor. Zira eksikliğinde kol ve bacaklarında ağrıya, kansızlığa, hafıza kaybına, baş dönmesine ve vücudunda karıncalanmaya neden olabiliyor. Fakat bunu almanın seni daha fit yaptığını veya sana daha fazla enerji verdiğine dair çok az kanıt var. Et, balık veya süt ürünlerini içeren bir diyetle yeterli miktarda B12 alabilirsin.

Fazla vitamin zarar verebilir mi?

İstendiği kadar vitamin almanın vücuda hasar verebileceğine işaret eden Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, şunları söyledi:

“Takviyeler yeterli besin aldığından emin olman için iyi bir yol olabilir ancak çok fazla alman durumunda birçok vitamin ve mineral zehirli olabilir. Fazla alınan A vitamini mide bulantısı, kusma ve karaciğer hasarına neden olabilir. Çok fazla D vitamini alımı zayıflığa, kalp ritim problemlerine ve baş dönmesine neden olabilir. Vücut A, D, E, K ve demir vitaminlerini depoladığından fazlalık organlarında ve dokularda birikebilir ve böbreklere, karaciğere, kalbe ve beyne zarar verebilir.”

Kemik sağlığı için önemli olan vitaminler

Dr. Yıldırım, kemik sağlığının korunmasında kalsiyum, D ve K vitaminleri, potasyum ve magnezyumun önemli rol oynadığını ifade ediyor. Eğer osteoporoz adı verilen kırılgan, incelen kemikler gibi bir riskin varsa doktorun kalsiyum ve D vitamini takviyesi önerebilir.

Hamilelikte folik asit neden önemli?

Folik asidin doğum kusurlarını, özellikle bebekte gelişebilecek beyin ve omurilikteki sorunları önlemeye yardımcı olduğunu ifade eden Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, hamile kadınların ve bebek sahibi olmak isteyenlerin, folik asidin yeterli olduğundan emin olmak için bir ek almaları gerektiğini söylüyor.

Göz sağlığın için sebze ve meyve tüket

Lutein çinko, C ve E vitaminlerinin gözleri koruduğunu kaydeden Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, özellikle 65 yaşından sonra sigara içmemek kaydıyla sebze ve meyvelerden yeterince yiyip gözlerini koruyabileceğini belirtiyor.