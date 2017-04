VICTORIA’S SECRET’TAN 2017’NİN EN SEKSİLERİ

Tüm dünyada merakla beklenen Victoria’s Secret ”What is Sexy?” listesi açıklandı. Her sene birbirinden başarılı kadınlar arasından seçilerek hazırlanan bu listede, ”En Seksi Sosyal” ödülleri halkın oylarıyla belirlendi.

En Seksi Oyuncu

Mandy Moore Oyuncu

En Seksi Show

Taylor Swift Müzisyen

En Seksi Mizah

Billie Lourd Oyuncu, Scream Queens

En Seksi Kadro

The Royals E!

En Seksi Risk Alan : Stil

Vanessa Hudgens Oyuncu

En Seksi Çıkış Yapan

Riley Keough Oyuncu, The Girlfriend Experience

En Seksi Şarkıcı

Lady Gaga Şarkıcı

En Seksi DJ

Alexandra Richards DJ

En seksi Yükselen Şarkıcı

Bebe Rexha Şarkıcı

En Seksi Albüm

Ariana Grande: Dangerous Woman Şarkıcı

En Seksi Kırmızı Halı Görünüşü

Priyanka Chopra Oyucu, Quantico

En Seksi Fit İlhamı

Nikki Reed Oyuncu

En Seksi Festival Stili

Jamie Chung Oyuncu

En Seksi Gülümseme

Victoria Justice Oyuncu

En Seksi Yazar

Chrissy Teigen: Cravings: Recipes for All the Food You Want to Eat Model ve Oyuncu

Sonsuza Kadar Seksi

Margot Robbie Oyuncu

En Seksi Snapper

Catt Sadler E! Haber Muhabiri

En Seksi Amerika Şehri

Palm Springs Palm Springs, California

En Seksi Sokak Stili

Olivia Munn Oyuncu, X Men

En Seksi İş Sahibi

Lauren Conrad Oyuncu/Girişimci/Yazar

En Seksi Atlet

Julie Johnston Kadın Futbolu

En Seksi Late Night Sunucusu

James Corden CBS Late Night