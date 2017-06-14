VICTORIA’S SECRET MODELLERİ, JUSTIN BİEBER KLİBİNDE…





Başrolde Victoria’s Secret modellerinin olduğu bu özel videoyu bakalım sen de sevecek misin?

Victoria’s Secret melekleri; Stella Maxwell, Jasmine Tookes, Sara Sampaio, Elsa Hosk, Martha Hunt ve Romee Strijd, Justin Bieber ve David Guetta’nın birlikte hayata geçirdiği ”2 U” şarkısına yepyeni bir lip sync videosu çekti! Bu yaza damgasını vuracak şarkıya özel video Victoria’s Secret meleklerinin yeni koleksiyon çekimlerinin backstage videolarından oluşturuldu.



