VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW 2017 İÇİN SEÇMELER BAŞLADI!





Ve beklenen an nihayet geldi! Çünkü yılın en çok beklenen moda şovu için geri sayım başladı! Victoria’s Secret Fashion Show 2017 kapsamında model seçimleri gerçekleştirildi.

Sevilen melekler Martha Hunt ve Jasmine Tookes’un ev sahipliğini yaptığı seçimlerde, heyecan doruktaydı. Bu yıl şova yeni katılacak modellerin yanı sıra, tecrübeli mankenler Izabel Goulart,Alanna Arrington, Georgia Fowler, Liu Wen, Ming Xi, Maria Borges da seçmelerde boy gösterdi. Victoria’s Secret posyumunda yürümeyi uzun zamandır hayal eden Hailey Baldwin de seçmelere katılanlar arasındaydı.



