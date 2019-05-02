Kendini diyetine adayanlar bile mevcut kilolarını korumakta zorlanır. Peki bunun nedeni ne?

Uzun soluklu çalışmalar, neredeyse herkesin yaklaşık altı ay sonra tekrar kilo almaya başladığını gösteriyor. İncelmiş vücudun daha az kalori yakar ve doygunluk hormonu olan leptin düşük seviyede olduğunda, daha fazla yemek yemek istersin.

Egzersiz, kilo verme konusunda çok ciddi rol oynar. Üstelik aynı ciddiyeti onu korumak adına da gösterir. Pennington’da koruyucu tıp profesörü olan Tim Church ve Beslenme Davranışı, Kilo Yönetimi ve Sağlık Geliştirme Laboratuvarı’nda görev yapan Dr. Corby Martin’e göre, iştah ile enerji harcamasını dengelemek için fiziksel aktiviteye ihtiyacımız var. Church, “Sağlıklı kiloyu korumak ve yağ kazanmak arasında günlük 200 kalori kadar az bir fark var” diyor. “Bu oranı spor salonunda yakmak, şansını artırabilir” diye ekliyor. Kardiyo egzersizleri ise bu konuda tek başına yardımcı olamıyor. Programına ağırlık egzersizleri eklemek daha etkili sonuçlar almana yardımcı oluyor

Çünkü bu kombinasyon, kanındaki şeker ve yağ asitlerini temizlemene yardım ediyor. Kendine bir performans hedefi belirleyebilirsin. Mesela bu, yarı maratonu tamamlamak olabilir. Çünkü kilo ile ilgili olmayan bir hedef, kararlılığını artırır ve tartının yanlış yöne gittiğini her gördüğün anda havlu atmanı engeller.