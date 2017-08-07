VEGANLAR BURAYA: PEYNİRLİ MAKARNA
Aşağıdaki tarifte vegan peyniri kullanılmadı. Çünkü tarifin yaratıcısı vejetaryen Şef Eddie McNamara, “Vegan peynirin tadı plastik gibi” diyor ve ekliyor; “Buradaki sır, çedar peyniri etkisi gösteren bal kabağında saklı.”
• 1 büyük soğan, kıyılmış
• 5 diş sarımsak
• 1 kâse taze fesleğen yaprağı
• 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
• 120 ml beyaz şarap
• Bir tutam tuz
• 720 ml kıvamlı bal kabağı çorbası
• 1 tatlı kaşığı taze kekik
• 1 tatlı kaşığı kuru baharat karışımı (kekik, fesğelen, mercanköşk, rezene, biberiye, adaçayı)
• 1 paket makarna, üzerindeki talimatlara göre pişirilmiş
• isteğe göre kurutulmuş domates
1/ Soğan, sarımsak ve taze fesleğeni salsa gibi oluncaya kadar mutfak robotundan geçir.
2/ Hindistan cevizi yağını tencerede erit. Soğan, şarap ve tuzu ekle. Ateşi yükselt ve şarap uçuncaya kadar yaklaşık 7 dakika sotele. Kenara al.
3/ Farklı bir tavada bal kabağı çorbasını yaklaşık 15 dakika, devamlı karıştırarak koyu bir kıvam alıncaya kadar kaynat.
4/ Kekik ve baharat karışımını soğan karışımıyla karıştır. Bal kabağı sosuna ekle, tuz ve karabiberle tatlandır. Makarnayla sosu harmanla.
Tarif, McNamara’nın Toss Your Own Salad: The Meatless Cookbook adlı kitabından uyarlanmıştır.