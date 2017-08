VEGANLAR BURAYA: PEYNİRLİ MAKARNA

Aşağıdaki tarifte vegan peyniri kullanılmadı. Çünkü tarifin yaratıcısı vejetaryen Şef Eddie McNamara, “Vegan peynirin tadı plastik gibi” diyor ve ekliyor; “Buradaki sır, çedar peyniri etkisi gösteren bal kabağında saklı.”

• 1 büyük soğan, kıyılmış

• 5 diş sarımsak

• 1 kâse taze fesleğen yaprağı

• 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı

• 120 ml beyaz şarap

• Bir tutam tuz

• 720 ml kıvamlı bal kabağı çorbası

• 1 tatlı kaşığı taze kekik

• 1 tatlı kaşığı kuru baharat karışımı (kekik, fesğelen, mercanköşk, rezene, biberiye, adaçayı)

• 1 paket makarna, üzerindeki talimatlara göre pişirilmiş

• isteğe göre kurutulmuş domates

1/ Soğan, sarımsak ve taze fesleğeni salsa gibi oluncaya kadar mutfak robotundan geçir.

2/ Hindistan cevizi yağını tencerede erit. Soğan, şarap ve tuzu ekle. Ateşi yükselt ve şarap uçuncaya kadar yaklaşık 7 dakika sotele. Kenara al.

3/ Farklı bir tavada bal kabağı çorbasını yaklaşık 15 dakika, devamlı karıştırarak koyu bir kıvam alıncaya kadar kaynat.

4/ Kekik ve baharat karışımını soğan karışımıyla karıştır. Bal kabağı sosuna ekle, tuz ve karabiberle tatlandır. Makarnayla sosu harmanla.

Tarif, McNamara’nın Toss Your Own Salad: The Meatless Cookbook adlı kitabından uyarlanmıştır.