VEGAN BESLENMENİN İNCELİKLERİ





Vegan beslenme, hiçbir hayvansal ürün ve hayvan kaynaklı diğer ürünlerin tüketimi yapılmayan beslenme türüdür. Veganlığın vejetaryenlikten farkı ise süt ve yumurta gibi hayvan eti dışındaki diğer hayvansal gıdaların da tüketilmemesi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, bak ne diyor:

“Vegan beslenme sistemi hassas dengede bir terazi gibidir. Veganlar için özellikle kırmızı et tüketimi yerine bitkisel proteinleri artırmak oldukça faydalı olacaktır. Bu noktada; kuru fasulye, siyah mercimek, maş fasulyesi ve barbunya protein açısından oldukça önemli kaynaklardır.”

Vegan beslenmenin özellikle Cyanocobalamin, B12 ve demir gibi hayvansal ürün kaynaklı vitaminler ve mineraller açısından fakir bir diyet olması sebebiyle halsizlik, güçsüzlük, anemi ve kaşeksi gibi tablolara neden olabildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bununla birlikte vitamin ve mineral dengesinde değişimler görülebilir. Özellikle veganlarda vücut gerekli enerjiyi karşılayamadığı için makarna gibi basit karbonhidratlara aşırı yönelim gösterir ve kan şekeri düzensizliğine bağlı devamlı tatlı atakları yaşanırsa veganlık kilo almaya da sebep olabilir. Bütün bu olumsuz taraflarının yanı sıra; özellikle mide ve kalp sağlığın açısından kolesterol, trigliserid, trans yağ ve doymuş yağ asitleri gibi kalp sağlığına zararlı etmenler olmadığı için oldukça faydalıdır” dedi.

Veganlar ne tüketmeli?

Vücudun gerekli enerjisini sağlayabilmek için ise günde 4 bütün ceviz içi veya 12-15 adet çiğ badem tüketiminin de oldukça önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bunların yanı sıra süt ürünleri tüketimi yerine Hindistan cevizi sütü veya tofu gibi bitkisel süt ve peynir alternatifleri de oldukça önemli” şeklinde konuştu. Özdemir, özellikle belirli periyotlarla vitamin ve mineral dengesinin yanı sıra, anemi tablosu varsa seyri için kan tahlili bakılmasının vegan bireyler için olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

Sağlıklı Vegan Menü

Kahvaltı

+ 1 bardak badem veya soya sütü

+ 10 çiğ badem veya fındık

+ 1 dilim tofu

+ 1 dilim çavdar ekmek

+ 1 orta boy domates + 2 salatalık

Öğlen yemeği

+ 1 kâse zeytinyağlı mevsim salata

+1 tabak haşlanmış beluga mercimek üzerine 2 ceviz içi

+1 dilim tam tahıllı ekmek veya 4 yemek kaşığı bulgur pilavı

+3 yemek kaşığı Hindistan cevizi sütünden yapılmış yoğurt

Ara öğün

+ Mandalina + Badem

Akşam yemeği: Veganlara özel salata tarifi

1 orta boy kabak, yarım domates ve soğanı, patlıcanı ve 6 mantarı fırında 15-20 dakika beklet. 6 yemek kaşığı yeşil mercimek, 4 ceviz içi, yarım turp, 2 kuru kayısı, 3 kaşık kuskus, 1 kırmızı biber ve bir tatlı kaşığı mısırı karıştırarak afiyetle tüket!

