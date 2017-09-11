VEGA, “DELİNİN YILDIZI” İLE GERİ DÖNÜYOR





Türk rock müziğinin mihenk taşı Vega, GRGDN Müzik etiketiyle yayınlanacak 10 şarkıdan oluşan yeni albümleri “Delinin Yıldızı” ile çok yakında müzik marketlerde ve dijital platformlarda!

Deniz Özbey ve Tuğrul Akyüz’den oluşan Vega, 2012’den bu yana büyük bir özveri ile üzerinde çalıştıkları yeni albümleri “Delinin Yıldızı” ile müzikseverler ile buluşmak için gün sayıyor.

1996 yılında elektro pop, elektro rock arası bir çizgide müzik yapmaya başlayan grup, “Tamam Sustum” (1999), “Tatlı Sert” (2001) ve “Hafif Müzik” (2005) albümleriyle Türk modern rock müziğinde kült sıfatına oturdu. 10 yeni şarkıdan oluşan “Delinin Yıldızı” albümünü, müzikal birlikteliklerindeki uzun yol arkadaşları Serkan Hökenek ile birlikte kaydettiler.

Vega, “Delinin Yıldızı” albümünün lansman konseri için, 30 Eylül’de If Performance Hall Beşiktaş sahnesinde. Biletler, Biletix’te.

Türk rock müziğinin mihenk taşı Vega, GRGDN Müzik etiketiyle yayınlanacak 10 şarkıdan oluşan yeni albümleri “Delinin Yıldızı” ile çok yakında müzik marketlerde ve dijital platformlarda!

Deniz Özbey ve Tuğrul Akyüz’den oluşan Vega, 2012’den bu yana büyük bir özveri ile üzerinde çalıştıkları yeni albümleri “Delinin Yıldızı” ile müzikseverler ile buluşmak için gün sayıyor.

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1996 yılında elektro pop, elektro rock arası bir çizgide müzik yapmaya başlayan grup, “Tamam Sustum” (1999), “Tatlı Sert” (2001) ve “Hafif Müzik” (2005) albümleriyle Türk modern rock müziğinde kült sıfatına oturdu. 10 yeni şarkıdan oluşan “Delinin Yıldızı” albümünü, müzikal birlikteliklerindeki uzun yol arkadaşları Serkan Hökenek ile birlikte kaydettiler.

Vega, “Delinin Yıldızı” albümünün lansman konseri için, 30 Eylül’de If Performance Hall Beşiktaş sahnesinde. Biletler, Biletix’te.

