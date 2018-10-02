VARİSTEN KORUNMANIN YOLLARI





Günümüzde giderek daha fazla kişide görülen varis, özellikle uzun süre ayakta duranları ya da uzun süre oturarak çalışanları tehdit ediyor. Kilo artışı ve hareketsiz yaşam biçimi de varis oluşumunda önemli rol oynuyor.

Bacaklarda ağrı, yorgunluk ve şişkinlikle seyreden varis bir yandan da kozmetik açıdan kadınları rahatsız ediyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Doğan, “Bazı kurallara dikkat edilmediğinde şikayetlerin artmasının yanında, normal olan damarlarda yeni varislerin oluşması, kılcal damar görüntülerinde artma yaşanabiliyor. Oysa basit önlemlerle varisten korunmak, şikayetleri gidermek mümkün” diyor.

Peki varisten korunmak için yapman gerekenler neler?

Topuklu ayakkabılar varisi arttırıyor

Bacak kasları toplar damarlar için pompa görevi gördüğünden bu kasları yetersiz çalıştıran ayakkabılar giymekten kaçının. Topuk yüksekliği 5 cm’den yüksek olan ayakkabılar baldır kaslarının calışmasını kısıtlıyor. Bacak bacak üstüne atma, bağdaş kurarak ya da çömelerek oturma gibi hareketler de toplar damarlardaki kanın kalbe geri dönüşünü engellediğinden bu hareketlerden kaçın.

Varisten korunmak için bol kıyafetler giy

Vücudunu sıkan, özellikle karnınızda baskı oluşturan dar kıyafetlerden kaçın. Pantolon ve eteklerin bel kısmını fazla sıkma, çok dar kemerler kullanma. Taytlar, dar iç çamaşırları ve benzeri kıyafetler de kan dolaşımını olumsuz etkiliyor. Dar giysiler bacaklardan kalbe dönen dolaşımı engelleyerek bacak toplar damarlarında kanın daha çok göllenmesine neden oluyor.

Varise karşı soğuk duş

Bacaklara soğuk su uygulanması, sıcaktan dolayı genişlemiş damarların daralmasını sağlayarak şikayetlerin azalmasını ve geçmesini sağlıyor. Özellikle de yoğun ve uzun bir günden sonra bacaklara soğuk su uygulamak bacaklarda belirgin rahatlama sağlıyor. Banyonu da mümkün olduğunca sıcak olmayan ılık veya soğuk su ile yapmayı tercih et.

Hareketsiz yaşam varise neden oluyor

Hareketsizlik varisin en önemli nedenlerinden biri. Uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz kalma. Uzun süre ayakta veya oturarak çalışman gerekiyorsa sık aralıklarla bacak ve ayaklarını hareket ettirerek bacaklardaki kanın kalbe geri dönüşüne yardımcı ol. İşyerinde veya evinde hareket etmek için çaba harca, kısa yürüyüşler yap, merdiven inip çık.

Varis en çok sıcağı seviyor

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Doğan “Sauna, hamam, kaplıca gibi sıcak ortamlarda bulunmak varis şikayetlerini arttıracağından bu ortamlardan mümkün olduğunca uzak dur. Hatta güneş altında uzun süre kalma. Bacaklarını kuma gömmekten de kaçın” diyor.

Varisi egzersizle önle

Özellikle bacak kaslarını çalıştıran, tempolu yürüyüş, yüzme ve bisiklet sürmek gibi sporlar bacak toplar damarlarındaki kanın kalbe doğru hareketini hızlandırıyor. Mümkün olduğunca hareketli bir yaşam tercih et. Aktiviteleri düzenli olarak yapmaya çaba göster. Fiziksel aktivite kan dolaşımını hızlandırdığından, düzenli egzersiz ve sporu ihmal etme.

Varisten korunmak için bacaklarını yüksekte tut

Bacakları kalp seviyesinin birkaç santim üzerinde tutmak kan dolaşımını hızlandırıp, bacak toplar damarlarındaki göllenmiş kanın boşalmasını sağlıyor. Uyurken veya fırsat buldukça gün içinde dinlendiğinizde, bacaklarınızın altına 2-3 yastık koyarak yüksekte tutmak, varis şikayetlerinde düzelme sağlıyor ve varislerin ilerlemesini engelliyor.

Fazla kilo varise davetiye çıkarıyor

Fazla kilon varsa kilo vermeye çalış. Beslenmene dikkat et ve sık aralıklarla az miktarlarda beslen. Öğünlerinde sebze ağırlıklı ve bol lifli yiyeceklere yer ver. Kabız olmamaya çalış. Bol sıvı tüket. Bol sıvı tüketmek kanın akışını ve vücutta biriken atıkların atılımını kolaylaştırıyor. Damar hastalıklarının önemli sebepleri olan alkol ve sigaradan uzak durmak da çok önemli.

Varis çorabı kullanmak gerekli mi?

Varis çorabı giymek, varis tedavisinde çok önemli bir yere sahip. Doktorunun önereceği uygun basınçtaki varis çoraplarını giymeyi ihmal etme.

Grafik çalışma: Cristina Cianci- Self Dergisi

