VARİSLERİNDEN AMELİYAT VE İZ OLMADAN KURTULABİLİRSİN





Gün içinde ayakta fazla kalanların hastalığı olarak bilinen varisler şiddetli ağrı, kaşıntı gibi şikayetlerin yanında estetik görünüm açısından da sorunlara neden oluyor.

Varis tedavisinde son yıllarda ön plana çıkan damar içi lazer uygulaması sayesinde bu sorundan ağrı ve iz olmadan kurtulmak mümkün olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mert Köroğlu, varis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kadınlar daha fazla risk altında

Kalp her atımında bir miktar kanı atardamarlar ile dokulara göndermektedir. Vücuttaki kirli kan toplardamarlar aracılığı ile kalbe taşınmaktadır. Toplardamar duvarında oluşan yapısal bozukluklar, kirli kanın yer çekimi etkisiyle geri akmasını engelleyen kapakların hasarlanması gibi nedenlerle damarların genişleyerek büyümesi ve kıvrımlı bir şekil almasıyla varisler oluşabilmektedir. Toplumda %15-25 oranında görülen varisler, kadınlarda erkeklere oranla daha fazla ortaya çıkmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülme oranı artan varisler, cilt yerleşimli olabildiği gibi cilt altı derin yerleşimli de oluşabilmektedir.

İşin ayakta durmanı gerektiriyorsa daha dikkatli ol

Varis oluşumunda ailesel yatkınlık söz konusu olmakla birlikte öğretmenler, kuaförler, diş hekimleri, garsonlar gibi uzun süre sabit olarak ayakta durmak zorunda olan meslekleri olanlar risk grubundadır. Uzun süre ayakta kalmak gerekiyorsa arada dinlenmek, bacak kaslarını güçlendirecek egzersizler ve kilo vermek uzun vadede varis oluşumunun önüne geçebilmektedir

Uzun süre ayakta kalınan günlerde özellikle gün sonunda ağrı, kaşıntı, yanma, karıncalanma, seğirme, gece krampla ve ödemlere neden olabilen varisler kozmetik bakımdan da hastaları rahatsız etmektedir. Ağrılar ve kozmetik endişenin yanında özellikle geç dönem varis hastalarında renk değişikliği, geniş ancak derin olmayan yaralar oluşabilmektedir. Ayrıca, şiş, koyu renkli ve düz olacağı yerde sıklıkla kıvrımlı, büküntülü ve anormal derecede genişlemiş varislerde iltihap ve pıhtı oluşması, akciğere pıhtı atması gibi sorunlara neden olabilmektedir. Varis kanamaları çok ender de olsa yaşamı tehdit edici boyutlara varabilmektedir.

Bu sporlardan uzak dur

Bacak kaslarını çalıştırıp damar elastikiyetini artıran egzersizler varis şikayetlerinin azalmasına neden olurken, hastalığın da ilerlemesini yavaşlatabilmektedir. Kan dolaşımını düzenleyen, özellikle aynı ritimde devam eden yürüyüş, yüzme, koşu, dans, ip atlamak, bisiklete binmek gibi aktiviteler varis hastalarına özellikle önerilmektedir. Ancak karın içi ve varisli bölgedeki basıncı artıran;

• Ağırlık kaldırmak

• Halter

• Ikınma hareketini çok fazla tetikleyen zorlayıcı karın hareketleri

• Karın içi basıncı çok arttıran plates egzersizleri

• Ani deparların gerektiği voleybol, futbol, basketbol gibi sporlardan uzak durulması gerekmektedir.

İşlemden 2 saat sonra yürüyerek evinize dönebilirsin

Varis tedavisinde son yıllarda damar içinden uygulanan lazer uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Doppler ile hastalıklı damarın belirlenmesini ardından ultrason eşliğinde iğne ile damarın içine girilmektedir. Damar içinde uygun yere yerleştirilen fiber yardımıyla uygulanan lazer işlemi, kontrollü olarak damarın içten tıkanmasını sağlamaktadır. Lokal anestezi altında 30-60 dakika süren uygulamanın ardından 1-2 saat dinlendirilen hastalar yürüyerek taburcu edilebilmektedir.

Ameliyat izi olmadan yaza girebilirsin

İşlemin herhangi bir kesi olmadan ince bir iğne girişiyle yapılması hastalara kozmetik yönden büyük avantaj sağlamaktadır. Ağrısız ve issiz gerçekleştirilen damar içi lazer uygulaması, sağlam dokuların korunması bakımından da tercih edilmektedir. İşlem sonrası herhangi bir hareket kısıtlamasına gerek olmayan damar içi lazer uygulamasında hastalığın tekrar etme ihtimali son derece düşüktür.

Varislere köpük dokunuşu

Varisleri besleyen damarlar lazer ile ortadan kaldırdıktan sonra aynı seansta kalan tüm varislerin içine de damar yoluyla girilerek köpük haline getirilen ilaçlar verilmektedir. Köpük haline getirilen ilacın damara girişi ve ilacın damarda yayılımı ultrason ile takip edilmektedir. Bu işlemle damar için lazer uygulamasının etkinliği en üst seviyeye çıkartılmaktadır.

