VARİSİ ÖNLEMENİN YOLLARI

Saklamak istediğin varislerin yüzünden şort ya da mini etek giymekten kaçıyor musun? Oysa doğru bilgiyle varisleri önlemen ve hatta onlardan kurtulman mümkün.

Varis nedir? Varisin görülme sıklığı nedir?

Varis, Türkiye’deki kadınların en yaygın kronik sorunlarından biri. Veriler, kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görüldüğüne işaret ediyor. Bunun en büyük suçlusu ise hormonlar. Özellikle gebelik döneminde artan bazı hormonlar, varis oluşumunda başrol oynuyor.

Barlas, hiç hamile kalmamış bir kadında varis görülme sıklığı yüzde 32 iken, hamilelik sayısı arttıkça bu oranın arttığını belirtiyor. Aynı şekilde tiroid bezi hastalıkları gibi hormonal bozukluklar ve düzenli hormon kullanımı da varis riskini arttırıyor.

Bunların yanı sıra yaş, fiziksel durum (aşırı kilo), hareketsiz yaşam, uzun süre ayakta veya oturarak çalışmak da riski arttıran etmenler arasında. Ne yazık ki genetik miras da bu listeye ekleniyor: Anne ve babasında varis olmayan bir kişide hastalığın ortaya çıkma olasılığı yüzde 20 iken, birinde var ise bu oran yüzde 25-62’ye; hem anne hem de babada var ise yüzde 90’a ulaşıyor.

Varisi Önlemenin Yolları

Şu ana kadar bacaklarında varis görmediysen çok şanslısın. Ancak az önce bahsettiğimiz gibi, ilerleyen yaşlarda karşılaşmayacağının garantisi yok –tabii varisi önlemek için gereken şeyleri yaparsan durum değişir. Akıncı, varisten kaçınmanın en önemli yolunun sağlıklı ve hareketli bir yaşam tarzı olduğunu söylüyor ve yapabileceğin birkaç şeyi sıralıyor:

Egzersizi hayatının bir parçası hâline getir.

Yoğun tempoda bir egzersiz rutinin olmasa bile yürüyüş gibi temel egzersizleri ihmal etme.

Fazla kilolardan kurtul.

Toplardamarlara kilo baskısı ve fazla kilolara bağlı hareket kısıtlanması, varisin en önemli sebepleri arasında.

Duşta soğuk suya güven.

Duş alırken belli aralıklarla bacaklarına soğuk su uygulamayı ihmal etme. Çünkü soğuk su, damar duvarını büzüştürerek kanın kalbe ulaşmasını sağlıyor.

Dinlenirken ayaklarını yukarı kaldır.

Bu sayede toplardamarlardaki basınç azalıyor ve kan daha hızlı şekilde kalbe iletiliyor.

Bacak kaslarını çalıştır.

Asansör yerine merdivenleri kullan ve sık sık bisiklete bin.

Aşırı sıcaklardan kendini koru.

Çünkü sıcak havalar toplardamarların genişlemesine yol açarak varis oluşumunu hızlandırıyor

