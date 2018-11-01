VANİLYA SEKSİNE DÖNÜŞ!





Fantezilerin seks hayatını renklendirdiği, ancak bir o kadar da çabuk harcandığı bir gerçek! Nedeni içten içe aradığımız romantizm hissi olabilir mi dersiniz? Kesinlikle! Hâl böyle olunca; çareyi uzun süredir dudak bükülen klasik vanilya seksinde bulmaya çalışanlar bir anda arttı. Üstelik bir de itirafları var; hiç de sıkıcı değilmiş!

Vanilya seksi; cinsel hayatın masal kısmı… Evet; bildiğimiz masallardaki prens ve prensesler sevişselerdi, büyük ihtimalle onu tercih ederlerdi. Yatak odasında elinde kırbaçla dolaşan bir prens olduğunu düşlemek, öyle sanıyoruz ki size de fazla gerçekçi gelecektir. En iyisi biz şu ana, gerçek hayatımıza dönelim.

Vanilya seks nedir?

Vanilya seksi adını, anlaşılacağı üzere en çok tercih edilen ve standart bir aroması olan vanilyalı dondurmadan alıyor. Çoğu kişi için de aşkın ve masumiyetin en yoğun yaşandığı sevişme tarzı. Fanteziler sadece zihnin içinde… Oyuncaklar yok, güç gösterileri yok… Bu nedenle aksiyon beklentisi de daha düşük oluyor. Vanilya seksinde bir klasik olan misyoner pozisyonun haz vermesi konusunda kötü bir itibarı olduğunu az çok biliyoruz. Bunun en büyük nedenleri arasında da erotik film endüstrisi gösteriliyor. Ergenlik çağında sekse normal bir perspektiften bakmak ve tecrübe edinmek konusunda zorluk yaşayan bireylerin çareyi erotik filmlerde araması, vanilya seksinin cazibesinin azalmasındaki payı büyük. Öte yandan erkeklerin bu pozisyonu sevmesinin nedenlerinden biri, kontrolü daha kolay sağlıyor olmaları, tabii bir de partnerlerinin göğüsleriyle temas etmeleri de büyük bir artı. Konu kadınlara gelince, yaşananlar daha duygusal bir hâl alıyor. Kadınlara göre vanilya seks; karşı tarafın güven sinyalleri verip, sadece sevgiyle sarmaladığı bir an. Bunun yanı sıra göğüslerinin sağa sola sallanıp acımasını istemediği için misyoner pozisyonu tercih eden bir grup da yok değil.

Erotik romanlar, seks hayatını nasıl etkiliyor?

Her evin kütüphanesine bir yıldırım gibi düşen erotik kitapların cinsel hayata getirdiği sarsıntı dünyanın her yerinde hissedildi. Etrafımız geçen yıllarda birden başımıza türeyen Christian Grey felsefesini benimsemiş erkekler, kendilerine Kırmızı Oda’da hazzın doruklarını yaşatacak erkeğin hayalini kuran kadınlarla çevrili. Cinsel hayatlarında BDSM’yi tercih eden kişilerin, ‘mommy porn’ olarak adlandırılan kitapları okuyanları aralarına almadıkları söylenenler arasında. Çünkü orada yaşanan BDSM seksinin, vanilya seksinden bir farkı yok onlar için.

Vanilya seks hakkında bilmen gerekenler

Bu bahsettiklerimizin hepsi bir tercih meselesi. O yüzden bir gün olur da seks konusunda güven çemberinden dışarı çıkıp ‘kinky’ bir cinsel yaşam tarzını deneme kararı alırsan, işe kelepçe veya ipek kurdelelerle başlaman seni prensiplerinizin dışına pek de çıkarmaz. Vanilya seksi ve ona katacağınız hafif aksiyonlarla da kendini erotizmin doruklarında bulabilirsin. Partnerinle ne istediğini rahatça konuşup, paylaştığın sürece seksin her türlüsü makbul.

Sonuç olarak seks hayatının temel parçalarını oluşturanlar; sen, partnerin ve isteklerin… Kendini olduğun gibi kabul etmek, karşı tarafa duyduğun güven, yatakta sınırlarını zorlaman konusunda her zaman cesaret verecektir. Canını sıkma; vanilya seksi ‘herkesin yaptığı seks’ olarak sınıflandırmak veya ona biraz ‘hareket’ katmak sadece bir görüş, kendi gerçeğin değil.

Neden vanilya seks?

Uzman Klinik Psikolog Çisem İlhan, neden vanilya seksini tercih ettiğimizi şöyle açıklıyor:

“Vanilya seksine yaklaşımı, toplumsal bakıştan bağımsız değerlendirmek doğru olmaz. Cinselliği, istediğimiz an istediğimiz kişiyle yaşamak bir yana, konuşmaya bile çekindiğimiz bir duruş ve davranış biçimine sahibiz. Çünkü çoğumuz, cinselliğin bize hiç anlatılmadığı ailelerde büyüyor, pek çok şeyi kendi çabalarımızla öğreniyor, dolayısıyla cinselliği hep zamanı gelmeden yaşanması sakıncalı, ayıp, yasak hatta ‘pis’ bir aktivite olarak kodluyoruz. Özellikle kız çocukları bu yönden daha hassas yetiştiriliyor. Dolayısıyla cinselliği yaşayacağımız çağa geldiğimizde, kendimizi cinsellik sırasında ve sonrasında kötü hissetmeyeceğimiz, kullanılmış hissetmeyeceğimiz, ‘pis’ hissetmeyeceğimiz güvenlikli bir cinsellik yaşamak istiyoruz. İşte ihtiyaç duyduğumuz bu cinselliği vanilya seks olarak tanımlayabilir; vahşi dürtülerin ön planda olmadığı, geri planda olsa bile dile getirilmediği, duygusallığın ve şefkatin daha çok hissedildiği, sonlandığında kendimizi çok iyi hissetmesek bile kötü de hissetmeyeceği, değişimden ve yenilikten uzak bir ilişki türü olarak açıklayabiliriz. “

Seks hayatını renklendirmenin yolları

Vanilya seksi yaşayan ve bundan memnuniyet duyan, ötesinden rahatsızlık duyacağını düşünen insanların erotizme dair hayal güçlerini irdelediğinizde standart hikâyeler duyabilirsin. Mesela erotizm dolu bir fantezisini anlatmasını istediğinizde büyük ihtimalle klasik bir fantezi anlatacaktır. Çünkü cinselliğin konuşulmadığı bir çevrede yetişen kişilerin, cinselliğe dair hayal güçlerinin de çok gelişmesini bekleyemezsin ya da bunu dile getiremez. Böyle bir yaklaşımla büyüyen kişi, yetişkinliğinde çoğunlukla vanilya seksi tercih edebilir çünkü sekste yeniliklere çok açık olmadığı gibi seksi, sevgi ve güvenle ilişkili tutabilir. Sevgi ve güven duyguları devam ederken, vanilya seksine farklı oyunlar katmak da mümkündür. Bu oyunlar duyguları zedeleyecek, uçuk oyunlar olmak zorunda değildir. Ancak çiftlerin seks hayatını renklendirebilmesi, önce seksi birbirleriyle rahatça konuşabilmelerinden geçer. Mesela kendi aralarında ‘erotik hikâye anlatma’ oyunu oynayabilirler. Bir taraf hikâyeye başlar, bir yerde keser, sonra diğeri devam eder ve bir yerde keser ve sonra diğeri devam eder. Hikâye bu şekilde her iki tarafın da desteğiyle tamamlanır.

En önemli ayrıntı; oldukça betimsel bir hikâye olmasına özen gösterilmesi. Kişiler, hikâyeyi anlatırken kendilerini huzursuz hissedeceklerini düşünürlerse yan yana iki odadan birbirlerine mesaj yazarak da bu hikâye oyununu oynayabilirler. Böylece hem önce kendilerini sonra birbirlerini daha iyi tanımış olur, hem de seks hayatlarına katabilecekleri değişimleri, anlattıkları hikâyeler ile fark etmiş olurlar. Bu sayede sevgi ve güven duygusu devam ederken, klasik seks aktivitelerinin dışına çıkarak, yeni aktiviteler gerçekleştirip tadını çıkarabilirler.”



