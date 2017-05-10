VANESSA EGZERSİZİN HAKKINI VERİYOR





Vanessa Hudgens bu vücuda nasıl sahip olmak için bolca ter döküyor, cycling yapıyor ve epeyce avokado yiyor. Powerless dizisinin yıldızı, sağlıklı yaşam sırlarını ve abur cubur alışkanlığından nasıl kurtulduğunu anlatıyor.

Derleyen: Pınar Şen



Vanessa Hudgens, süper kahramanlarla dolu bir dünyada, normal insanların çalıştığı bir sigorta şirketinde yaşananları anlatan komedi dizisi Powerless’ta rol alıyor. Kendisi “normal” hayatını sürdürürken, aslında kahraman olmak için süper güçler gerekmediğinin de farkına varan bir karakteri canlandırıyor.

Vanessa’nın set dışındaki hayatı da –manyetik silahları bir kenara bırakırsak- benzer meydan okumalarla dolu. O, pizza dilimlerinin ve keklerin istilasında olan bir dünyada sağlık bombası salatasını yemeye çalışarak mücadele eden bir kahraman!

14 Aralık’taki 28. yaş günü partisinden sonra (ki doğum günü, bolca kaçamağın yapıldığı bir dönem olan Noel tatiline çok yakın bir zamanda) kendini biraz şımarttığını, daha fazla yiyip daha az egzersiz yaptığını ve biraz kilo aldığını itiraf ediyor. Ancak bu konuda kendini suçlamak yerine eski beslenme düzenine geri dönmeyi tercih etmiş. Öğle yemeği olan avokadolu salatasını yerken “Karbonhidratı azaltıp sağlıklı yağlara yer açtım” diyor. (Avokado tutkusuna ileriki sayfalarda değineceğiz.)

“Karbonhidrat ağırlıklı beslendiğimde öğleden sonraları kendimi hâlsiz hissediyordum. Karbonhidratı azaltınca enerjimi gün boyu kaybetmediğimi fark ettim” diyor. Kendisi bunun bir diyet olmadığı konusunda ısrarcı: “Bu benim için bir hayat tarzı oldu. Yaklaşık bir-bir buçuk aydır bu şekilde yemeye geri döndüm ve 4,5 kilo verdim -ki benim gibi 155 cm boyunda olan biri için bu oldukça iyi bir rakam.” Egzersiz yapmak ise hayatının önemli bir parçası. “Artık egzersiz yapmak dışında bir seçeneğim yok. Kendimi iyi hissetmek için egzersiz yapıyor, enerjimi kaybetmemek için de sağlıklı besleniyorum. Benim hayatım bu” diyor.

Her zaman bu disiplinde yaşayan biri olmamış tabii. 2006’da 17 yaşındayken High School Musical’de rol aldığı dönemde, beslenme düzeni abur cuburdan oluşuyormuş. Çikolatalı dondurma ve acılı-peynirli cips vazgeçilmeziymiş. “High School Musical için çıktığımız turda öyle çok cips yerdim ki parmaklarım cipsin rengi olan kırmızıya boyanırdı” diyor.

Şuan ise parmaklarında göze çarpan tek şey dizideki rolü için uzattığı, adeta hançer şeklinde olan tırnakları. “Sizi rahatsız ediyor mu?” diye soruyor. Hayır, hiç değil.

Vanessa’yı sağlıklı ve mutlu tutan şeyler, yediği yemekler, egzersizleri ve arkadaşları. Peki, biraz ayrıntıya girmeye ne dersin? Biz bu kez klasik bir söyleşi yapmak yerine, Vanessa’dan 16 maddelik bir mutluluk listesi yapmasını istedik. Sayfayı çevir ve Vanessa’yı mutlu eden şeylere göz at.

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