VAKKO ESMOD DEFİLESİNDE KEDİ SÜRPRİZİ!





VAKKO ESMOD Moda Akademisi’nin 11 ülkeden 16 ESMOD moda okulunun öğrencilerini ve profesyonellerini ağırladığı defilede podyuma çıkarak modellerle birlikte yürüyen kedi tüm dünyanın gündemine oturdu.

Kedilerin hayatımızı güzelleştirdiği yadsınamaz bir gerçek. Dünyanın ilk moda okulu olma özelliğini taşıyan ESMOD, her yıl gerçekleştirilen uluslararası moda buluşmasını bu sene ilk kez Türkiye’de yaptı. 11 ülkeden gelen mezun öğrencilerin koleksiyonlarının sunulduğu defilede, tasarımlar kadar podyumun davetsiz misafiri olan bir kedi büyük beğeni topladı.

Davetlilerin sosyal medya paylaşımı ile hızla milyonlarca insana ulaşan kedinin görüntüsü defile sonrasında da konuşulmaya devam etti. Kedinin bir anda podyuma çıkması, modellere pati atması ve onlarla birlikte yürümesi tüm dünyanın gündemine oturdu. Los Angeles, Singapur, İngiltere, İrlanda, Hindistan gibi dünyanın dört bir yanından yapılan sosyal medya paylaşımları ve uluslararası haber sitelerinde yayınlanan haberlerle kedinin podyuma çıktığı Vakko Esmod defilesi tüm dünyada paylaşıldı.

İngiliz Gazetesi Observer’ın internet sitesi, “Watch your back, Bella Hadid” diyerek podyuma çıkan kediyi dünyaca ünlü top model Bella Hadid’e rakip olarak gösterdi. Amerikalı ünlü komedyen Jerry Seinfeld’in eşi Jessica Seinfeld ise sosyal medyada ‘Moda budur’ başlığıyla videoyu paylaştı.

Amerika’nın ünlü haber sitesi Huffington Post, Vakko Esmod defilesine yer verdiği haberinde “Bu kedi Türkiye’nin yeni top model’i olabilir mi? Bekleyip göreceğiz” yorumuna yer verdi. Tüm dünyada milyonlarca takipçisi ve kullanıcısı olan Buzz Feed ise sosyal medyadan Vakko Esmod defile paylaşımlarına yer verdiği haberinde kediyi ‘dünyanın yeni moda yıldızı!’ olarak tanımladı.

CNN International haber portalında Jeanne Moss’un sunduğu haberde, İstanbul’un kedileri ile bilinen bir şehir olduğundan bahsedilerek, defile görüntülerine yer verildi. Haberde kedi için bir de isim önerisi sunuldu ve Kate Moss göndermesi yapılarak ‘Cat Moss’ denildi.



