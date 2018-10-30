VAJİNANLA İLGİLİ BİLMEN GEREKENLER

Vajinanla ilgili her şeyi bildiğinize emin misin? Aşağıda işlerin yanlış gittiğine dair sinyaller alıyor fakat neler olduğunu çözemiyor musun? Bilgilerini güncellemek için okumaya devam et!

Vajinanın da probiyotiklere ihtiyacı var!

Ağır diyetler, hormonal değişiklikler, hayat tarzında yaşanan değişimler, dar giysiler ya da maya ve şeker içeren beslenme şekli genital bölgede bakteri üretimine, pH dengesinin değişmesine ve huzursuzluğa neden olur. Vajinal enfeksiyonların en bilineni olan bakteriyel vajinozis genellikle 15-44 yaş aralığındaki kadınlarda görülüyor. Bu da demek oluyor ki, her üç kadından biri hayatında bir kere de olsa bu sorunu yaşıyor. Konuyla ilgili şüpheleriniz varsa, içini rahatlatmak adına jinekoloğunu görmende fayda var.

Vajina stresi seks hayatını nasıl etkiliyor?

Son on yıl içinde vajina estetiği ve lazer epilasyona başvuran kadınların sayısındaki artış gerçekten hayret verici. Öyle ki; bu branşın şu andaki değerinin 2.1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Özellikle doğumdan sonra meydana gelen deformasyon sonucu estetik cerrahların kapısını aşındıranlar hayli fazla. Bu da demek oluyor ki; bedenimizin aşağı kısmının güzel görünmesi için elimizden geleni yapmaktan çekinmiyoruz.

Vajina stresinin cinsel hayatına olan olumsuz yansımalarından şikâyetçi misin? Eğer kendinizi seks veya mastürbasyon sırasında gergin hissediyorsan, derin bir nefes al ve vücudunu yavaşlat. Vücudunun ne hissettiğine konsantre ol ve o anda kal. Yavaş yavaş zevkin verdiği uyarıları hissetmeye başlayacaksın. Amerika’da gün geçtikçe çoğalan mastürbasyon psikolojisi sınıfları kadınları bu konuda eğitmeyi hedefliyor. One Taste (onetaste.us) de orgazmik meditasyona teşvik eden bir platform. Her şey vajinamızın huzuru için!

Vajina yogası

Evet, bunun için de yoga eğitimi var! Özellikle Amerikalı kadınlar arasında fenomene dönüşen vajina yogası, pelvik tabanı ve diğer kasları çalıştırarak kadınların seks hayatlarını geliştirmeyi amaçlıyor. Sen de tek başınıza uygulayabileceğiniz yoga pozisyonu Mula Bandha’yı da deneyebilirsin: Günde bir kere bağdaş kur, alt karın kaslarını omurgana doğru içeri çek. 15 saniyelik aralıklarla beş defa pelvik tabandaki kaslarını sıkıp bırak. Gördüğün gibi seks sırasında zevk almanı arttıracak kolay bir egzersiz. Vajinanın süper güçlerinin farkında olmak işte böyle bir şey olsa gerek!

Vajinal ağrılar neden kaynaklanıyor?

Gerçek ve hayali vajinal ağrılar, tam birleşme anında, vajina girişinde veya kasıklarda, kasıkların derinlerinde ağrı, acı, yanma, batma gibi can sıkıcı hislerin belirmesi maalesef oldukça sık rastlanan bir sorun. ‘Ağrılı cinsel ilişki’ dediğimiz bu durum, kadınların cinsel yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Gerçek ve hayali ağrılar başlığının nedeni ise bu ağrıların bir kısmının jinekolojik muayenelerde saptanabilecek ve tedavi edilebilecek gerçek ağrılar olması, bir kısmının ise herhangi bir fiziksel nedene dayanmayan tamamen hayali ağrılar olması.

Cinsel uyarılma bozukluğu nedir?

Toplumumuzda cinsellik ya da haz ve orgazm; erkek için hak, kadın içinse maalesef görev olarak görülüyor. Oysa kadın da en az erkek kadar uyarılmayı, haz almayı hak ediyor, Uyarılma bozukluğu bulunan kadınlarda cinsel istek var ve partnerleri ile bir sorunları yok. Ancak yeterince uyarılmama, uyarıldıkları zaman da sürdürme güçlüğü çekerek orgazm olamama sorunu yaşıyorlar. Yeterli miktarda ıslanamadıkları için uyarılmaları, keyif veren bir orgazma dönüşemiyor. Psikolojik çatışmalar ve cinsellikle ilgili toplumsal baskılar, cinsel istek ve orgazm aşamasını olumsuz yönde etkiliyor. Yeterli cinsel eğitimin ve deneyimin olmaması, çiftlerin yanlış ve yetersiz cinsel tekniklere yönlendirilmesi nedeniyle, normalde bu sorunu yaşamayacak kadınlar dahi uzmanların kapısını aşındırıyor. En başta bir jinekolog veya terapistten destek alınması ve çözüme gidiş sürecinde birtakım ürünlerin kullanılması gerekir.

Bu soruna sahip olan kadınlar cinsel birleşme konusunda kapıldıkları yanlış fikirlerin etkisi altına girmiş olabilirler. Bunlar; ‘Cinsel birleşme gerçekleşmişse cinsel ilişki sorunsuz demektir’, ‘Kadının uyarılması şart değildir, erkeğin erekte olması yeterlidir’, ‘Birbirini seven insanlar nasıl sevişeceklerini bilirler’, ‘Sevişme hakkında konuşmak doğal akışı bozar’, ‘Kadın, sevişmeyi başlatan taraf olmamalıdır, bu ahlaksızlıktır’, ‘Fanteziler masumiyeti ve sevişmenin duygusunu yok eder’, ‘Cinsel birleşmeyle orgazm arasında fark yoktur’, ‘Cinsellik içgüdüseldir, öğrenilmez’, ‘Cinsel fanteziler ahlak dışı, sapık ve sadakatsiz davranışlardır’ gibi, neredeyse her kadının mutlaka aklından geçen fikirlerdir. Uyarılma sorununun tedavisinde yardımcı olacak ön önemli anahtar cinsel terapi olacaktır.

Sürekli cinsel uyarılma sendromu

Bu sendrom düşündüğünden daha da yıpratıcı. Ortamda cinsel bir uyarılma, cinsel bir yönelim veya seks yapma isteği yokken, kendiliğinden ve istenmeyen bir uyarılma sonucu başta vajina olmak üzere genital bölgelerde yaşanan karıncalanma, hızlı hızlı atma veya yoğun heyecanlanma şeklinde tarif edilebilen boşalma hissine PSAS (Persistent Sexual Arousal Syndrome), yani ‘sürekli cinsel uyarılma sendromu’ deniyor. Duyanların imrendiği bu durduk yere bile uyarılıp boşalma hali, sanıldığının aksine orgazm gibi keyifli bir şey değil.

PSAS hastalarına verilebilecek öneriler

Cinsel bölge ye buz torbası koymak

ye buz torbası koymak Masaj yaptırmak

Germe, gevşeme ve nefes egzersizleri uygulamak, tetikleyebilecek nedenlerden kaçınmak

uygulamak, tetikleyebilecek nedenlerden kaçınmak Omega 3 ve Omega 6 kullanmak,

ve kullanmak, Kegel Egzersizleri’ ni uygulamak

ni uygulamak Tek ayağını altına alarak oturmak (pelvis bölgesine baskı yapacağından rahatsızlık hissini azaltabilir)

Mastürbasyon yapmak

yapmak Uyurken kalça ile bacakların arasına bir yastık yerleştirmek

Vajinal estetik kaygılar

Vajinasından memnun olmayanların onu baştan yaratabileceğini neredeyse son birkaç yıldır öğrendik ve hâlâ alışmaya çalışıyoruz. Başlangıçta çok yüksek bütçelerle ve zahmetli yollarla yapılacağını düşündüğümüz bu operasyonlar, sanıldığından daha kolay bir biçimde yapılıyor ve bu operasyonların sonuçları, cinsel yaşamı düşündüğümüzden çok daha fazla etkiliyor. Bu etki elbette olumlu yönde. Bunun için daraltma, vajina düzeltme, dudak (iç-dış) küçültme, G noktasına botox gibi birçok yöntem bulunuyor.

Vajinusmus tedavi edilebilir mi?

Vajinismus; cinsel ilişki esnasında, vajinaya giriş olurken, vajinanın dış üçte birini çevreleyen kaslarda yineleyici ya da sürekli bir biçimde istemsiz kasılmaların olması sonucu girişin engellenmesi olarak tanımlanıyor. İstendiği halde cinsel ilişkiye girememe olarak özetlenen ve ilişkileri de evlilikleri de çıkmaza sokan vajinismus tedavi edilebiliyor. Çift terapisinin şart olduğu, psikolojik analizler ve fiziksel egzersizlerle sürdürülen vajinismus tedavisi, artık çıkmaz bir sokak ve umutsuz bir vaka değil!

Kaynak: Marie Claire



