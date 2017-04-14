VAJİNANI MUTLU ETMENİN 10 YOLU





Bir kadın olarak özel bölgenle ilgili her şeyi ayrıntılı olarak bildiğini düşünmektesin ama yanılıyor olabilirsin. Çünkü genital sağlığını devam ettirmenle ilgili tonlarca yanlış inanışa sahip olabilirsin.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, vajinanı mutlu ve sağlıklı tutmanın yolları hakkında şu bilgileri verdi:

PREZERVATİF KULLAN

Kondomların cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu olduğu biliniyor. Gebelikten koruma işlevi de var. Son zamanlarda yapılan bir çalışma ise kondom kullanımının vajinada faydalı bakterilerin yaşaması için gerekli olan uygun pH seviyesinin sürdürülmesinde de etkili olduğunu ortaya koydu. Bu da mantar enfeksiyonlarının önlenmesinde önem taşıyor.

PAMUKLU ÇAMAŞIR GİY

Seçme şansı vajinanda olsaydı, emin olun pamuklu çamaşırları tercih ederdi. Çünkü pamuklu çamaşır, nemi emer ve dokulara nefes aldırır. Bu da genital sağlığın ana koşullarından biridir.

SPOR YAP

Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarının daha güçlü olmasını sağlar. Böylece genital organ sarkmalarından da korunursun. Egzersiz programına bu egzersizi eklemeyi unutma.

GELENEKSEL YOĞURDU TÜKET

Özellikle ara öğünlerde yoğurt tüketmek vajinadaki iyi bakterilerin artmasına yardım eder. Mantar enfeksiyonlarını önleme konusunda çok etkindir ama tatlandırılmış ya da meyveli yoğurtlardan bahsetmiyoruz.

ANTİBİYOTİĞE KARŞI YOĞURT

Antibiyotikler yararlı bakterileri ortadan kaldırabilirler. Eğer antibiyotik kullanmak zorunda isen bol bol probiyotik yoğurt tüket.

KAYGANLAŞTIRICI KULLAN

Bazen sanki ilk kez ilişkiye giriyormuşcasına canınız yanabilir. Hemen endişe etme. Doğum kontrol hapları, bazı antidepresanlar ve antihistaminikler vajinal kuruluğa neden olabilir. Gebelik sonrası ya da menopoz öncesi dönemde olabilirsin. Böyle bir durumda partnerinle konuş ve kayganlaştırıcı kullan. Çünkü vajinal kuruluk esnasında cinsel ilişki ağrılı ve yıpratıcıdır.

VAJİNAL DUŞLARA HAYIR

Genital bölgenin tertemiz yapılmaya gereksinimi var mı? Hayır, buna gerek yok. Çünkü vajina kendi kendini temizleyebilir. Yapılan çalışmalar vajina içine uygulanan hijyen ürünlerinin enfeksiyon riskini artırdığını gösteriyor.

PEDAL ÇEVİRİRKEN DİKKAT

Spining stüdyosu gibi pedal çevrilen salonlar vajinal sağlığını tehlikeye sokabilir. Genital bölgede ağrı, karıncalanma ve uyuşma gibi yakınmalar varsa vajinal sağlığın risk altında olabilir. Bu nedenle bu bölgeyi koruyacak şekilde tasarlanmış giysiler tercih etmelisin.

SABUN YERİNE ILIK SU

Mis gibi kokan köpük banyosu yapma çok güzel olmalı ama genital bölgen için değil. Sabun özellikle hassas ciltlilerde vulva derisini kurutur. Bu bölgenin ihtiyacı olan tek şey ılık sudur. Eğer illa sabun kullanacaksan, kokusuz olanları tercih et.

YILLIK MUAYENENİ AKSATMA

Şikayetin olmasa bile senelik kontrollerini aksatma. Bu kontroller genel sağlık sorunları hakkında da konuşma zamanı yaratır ya da olası problemlerin önceden farkına varılmasına yardım eder.

